Смартфон Mi A3 від Xiaomi: переваги і недоліки нового бюджетного гаджету

Цей гаджет з верхньої межі бюджетного цінового діапазону сьогодні коштує 5399 грн за модель з 4 Гб оперативної пам’яті та 64 Гб вбудованої.

Компанія акцентує увагу на його головних перевагах: "чиста" операційна система Android One, сенсор відбитків пальців вбудований в екран, 48 МП камера, новий дизайн і потужний акумулятор.

З огляду на репутацію Xiaomi як компанії, що пропонує найсвіжішу технічну начинку за помірні кошти, ЕП взяла Mi A3 на тестування, щоб власноруч перевірити заявлені переваги бюджетного смартфону нового покоління.

Дизайн

Ззовні смартфон більше схожий на флагман, ніж на бюджетну модель. Таке відчуття складається завдяки свіжому дизайну і корпусу, який з обох боків виконаний зі скла Gorilla Glass 5.

Скляний зворотній бік виглядає вельми ефектно. Щоправда, скло швидко покривається відбитками пальців.

З лицьової сторони екран внизу впирається в широку рамку, а зверху має невеликий виріз під селфі-камеру.

В 2019 році хотілось би навіть в бюджетному сегменті вибирати між смартфонами з екранами на всю лицьову панель. Проте, вочевидь, виробничний процес ще не набрав тих обертів, які б дозволили суттєвого здевшити технологію розміщення екрану на всю лицьову панель.

Mi A3 доступний в трьох кольорах: "оригінальний білий", "особливо сірий" та "незвичайний синій". В редакцію на тестування потрапив екземпляр в кольорі "особливо сірий", який виглядає непогано. Проте в інших двох кольорах смартфон має набагато більш ефектний зовнішній вигляд.

Екран

Mi A3 отримав 6-дюймовий AMOLED-дисплей з вбудованим в екран сенсором відбитків пальців. За словами представників Xiaomi, сенсор має збільшену на 15% зону розпізнавання у порівнянні зі своїм попередником.

Кількість та розмір пікселів його сенсора було подвоєно, що дозволило підвищити надійність розблокування смартфона та на 30% збільшити її успішність в екстремальних умовах. Проте не можна сказати, що сканер відбитку спрацьовує миттєво, на це треба близько однієї секунди.

Саме в технічних характеристиках дисплею прослідковується бюджетний клас Mi A3. Екран має розподільчу здатність 1560x720 пікселів, при цьому щільність пікселів становить 282 PPI. Це майже в два рази менше, ніж у більшості сучасних смартфонів середнього класу.

Через такі параметри контури тексту на екрані виглядають трохи розмито. Між тим таке рішення дозволило значно збільшити термін роботи смартфона від акумулятора і здешевшити сам пристрій.

Камери

Mi A3 оснащений трьома основними камерами і однією камерою для селфі. Головний ширококутний модуль має 48 Мп матрицю Sony з апертурою f/1.79 (апертура — це здатність збирати світло і протистояти дифракційному розмиття деталей зображення. Чим нижче значення, тим більше світла потрапляє на матрицю, ЕП), ультраширокий модуль має матрицю на 8 Мп, апертуру f/2.2, а також датчик глибини на 2 Мп.

За умов денного світла основна камера дійсно знімає фото майже флагманського рівня, як і запевняє виробник.

Двократне наближення. В смартфоні діє функція цифрового, а не оптичного наближення.

В той же час, в умовах недостатнього освітлення якість фото стрімко падає до рівня бюджетних моделей.

Проте помітно покращити якість нічних знімків можна, якщо включити функцію штучного інтелекту.

Звичайне фото

Фото з увімкненим ШІ

Треба підкреслити, що приємно здивувала якість роботи ШІ в Mi A3 під час фотозйомки. Вона виявилась набагато вищою, ніж в смартфоні іншого китайського бренду, який коштує майже утричі дорожче.

Нажаль, функція ШІ не працює у відеорежимі. В темний час доби за умови недостатнього освітлення якість відеозйомки Mi A3 залишає бажати кращого. І це не залежить від обраних для камери параметрів: 4K 30 к/с чи Full HD 1080p 30/60 к/с.

Уповільнена нічна зйомка

Прискорена нічна зйомка

У денний час відеокамера в режимі 4K 30 к/с знімає якісне відео з чудовою деталізацією.

В режимі Full HD 1080 60 к/с якість відео суттєво падає через пікселізацію картинки.

В режимі Full HD 1080 30 к/с деталізація відео порівняно з режимом 4К значно нижче, картинка хоч і немає пікселізації, натомість вона суттєво "змазується".

В результаті відео оптимальної якості Mi A3 знімає в режимі 4K. Проте за відсутності в смартфоні оптичного стабілізатора відеокартинка помітно смикається. А отже, щоб це виправити, потрібно в спеціальному відеоредакторі піддавати кожен відеозапис цифровій стабілізації.

Фронтальна селфі-камера Mi A3 використовує 32 Мп матрицю, що також обладнана штучним інтелектом, та об'єднує чотири сусідніх пікселя для створення суперпікселя розміром 1.6 мкм.

Це дозволяє відтворити більше деталей в умовах недостатнього освітлення. Унікальна функція панорамних селфі дозволяє фотографу знімати групові зображення без необхідності перемикання на головну камеру, відрізання людей у кадрі або використання монопода для селфі.

За умов денного освітлення селфі-камера робить доволі якісні фотознімки.

Потужність

Mi A3 — один з перших пристроїв у світі, що оснащено мобільним процесором Qualcomm Snapdragon 665. Завдяки 11-нм техпроцесу енергоспоживання пристрою було знижено.

Смартфон має 4 Гб оперативної пам’яті та моделі на 64 і 128 Гб внутрішньої пам’яті. Є два слоти для двох SIM-карт, один з яких можна використовувати під microSD до 256 Гб.

Тим не менш, в плані потужності від Mi A3 не варто чекати на диво. В програмі тестування продуктивності пристроїв AnTuTu смартфон показав 141 тис балів, випереджаючи за потужністю лише 30% смартфонів.

Хоча не варто забувати про одну з головних переваг Mi A3: смартфон працює на чистій операційній системі Android One, тобто без фірмової оболонки Xiaomi — MIUI. Це достатньо суттєва перевага, яку завжди цінять досвідчені користувачі смартфонів. Чиста ОС більш безпечна, зазвичай швидше працює і отримує оновлення напряму від Google.

Завдяки чистому Android One власники Mi A3 отримують нові можливості Google Асистента. З його допомогою власник смартфону може керувати функціями смартфона голосом під час подорожі, в автомобілі або вдома.

Можна задавати питання Асистенту, прослуховувати свій розклад, користуватися навігацією, встановлювати нагадування, телефонувати, диктувати текст та керувати розумними домашніми пристроями, підключеними до інтернету, зберігая вільними руки.

Акумулятор

Смартфон має потужний акумулятор ємністю 4030 мАг. Це найбільша потужність серед всієї смартфонів серії Mi A. Повністю зарядженого акумулятора зазвичай вистачає на добу, а якщо навантажувати телефон не дуже активно, то заряду вистачить і на півтора дня.

Зарядний пристрій на 10 Вт включено в комплект поставки. Він за 30 хвилин заряджає акумулятор на 30%. Пристрій також підтримує швидку зарядку на 18 Вт. Вона за 30 хв заряджає акумулятор до 50%.

Для зарядки використовується USB Type-C.

Загальні враження

В якості підсумка можно було б сказати, що Mi A3 залишає суперечливі враження. Флагманського рівня дизайн, три камери, якісні знімки за умов денного освітлення і в той же час невиразна якість фото і відео в темний час доби, низька роздільна здатність екрану, слабкий процесор.

Проте, якщо подивитись на ціну Mi A3, розумієш, що в бюджетному сегменті під час вибору смартфона треба бути готовим до значних компромісів. Було б наївно очікувати, що за 5400 грн можна отримати гаджет з якостями флагмана. Навість Xiaomi на це не здатна.

Для вирішення повсякденних завдань Mi A3 — це розумний вибір з точки зору співвідношення ціна/якість.