Новини 2 вересня: мораторій на продаж землі, зростання економіки, призначення в АМКУ

Про мораторій на продаж землі. Президент Володимир Зеленський розпорядився, щоб уряд підготував, а парламент ухвалив до 1 грудня законопроект про ринок земель сільськогосподарського призначення та скасував мораторій на продаж землі.

Про зростання економіки. Новий уряд планує зростання економіки на 40% за 5 років.

Про призначення в АМКУ. Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими призначив юриста Ольгу Піщанську першим заступником голови, а викладача Ірину Копайгору державною уповноваженою Антимонопольного комітету.

Про легалізацію казино і видобутку бурштину. Президент Володимир Зеленський доручив розробити проекти закону про легалізацію грального бізнесу та видобуток бурштину і прийняти відповідні закони до грудня 2019 року.

Про попит на нові автомобілі. У серпні українці придбали і зареєстрували 8,3 тисячі нових легкових автомобілів - це на 12,5% більше в порівнянні з попитом роком раніше, і кращий результат для внутрішнього ринку за останні 19 місяців.

Про запаси газу. Станом на початок вересня 2019 року запаси газу у підземних сховищах становлять 18,3 мільярда кубометрів - це на 3,6 мільярда кубометрів більше, ніж на початку вересня 2018 року.

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