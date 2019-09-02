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Україна почала осінь із на чверть більшими запасами газу, ніж минулого року

Понеділок, 2 вересня 2019, 19:15

Станом на початок вересня 2019 року запаси газу у підземних сховищах становлять 18,3 мільярда кубометрів - це на 3,6 мільярда кубометрів більше, ніж на початку вересня 2018 року.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Зазначається, що за серпень "Нафтогаз" закачав до сховищ додаткові 2,4 мільярда кубометрів газу.

 

"Для забезпечення сталого проходження осінньо-зимового сезону 2019/2020 рр. необхідно накопичити в ПСГ близько 20 млрд кубометрів газу", - нагадали у компанії.

Нагадаємо:

Україна з 4 квітня по 25 серпня 2019 року збільшила запаси природного газу в підземних сховищах трохи більше ніж удвічі (на 9,5 млрд кубометрів) - до 17,8 мільярдів кубометрів.

Економічна правда

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ПСГ газ Нафтогаз

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