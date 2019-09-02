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Мораторій на продаж землі можуть скасувати вже до 1 грудня

Понеділок, 2 вересня 2019, 13:19
 

Джерело: зустріч президента з очільниками парламенту, уряду і правоохоронних органів.

Президент Володимир Зеленський розпорядився, щоб уряд підготував, а парламент ухвалив до 1 грудня законопроект про ринок земель сільськогосподарського призначення та скасував мораторій на продаж землі.

Пряма мова: "Пояснити суспільству, що ніхто ні в кого не буде забирати землю. Це дуже важливо. Модель земельної реформи направлена на розвиток українського фермерства і захист інтересів у першу чергу дрібного власника".

Деталі: Президент роздав доручення, назвав дедлайни та призначив відповідальних. Так уряд має розробити та внести на розгляд парламенту законопроект про ринок земель с/г призначення – до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні: прем’єр-міністр Олексій Гончарук і міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков та голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія голова комітету з питань аграрної політики та земельній політиці Микола Сольський відповідальні за те, щоб Рада прийняла закон про ринок земель і скасувала мораторій на продаж землі до 1 грудня 2019 року.

Також Зеленський дав доручення – наповнити стовідсотковою інформацією про земельні ділянки у державному земельному кадастрі до 1 січня 2021 року. Відповідальні – Гончарук і Милованов.

Нагадаємо:

Україна посідає лідерські позиції у світі за площами родючих ґрунтів та обсягами експорту агропродукції, але вона далека від повної реалізації свого потенціалу.

Розрив між можливостями і реаліями зумовлений багатьма чинниками, один із головних – це мораторій на купівлю-продаж сільськогосподарських земель.

Читайте детальніше: Мораторій на продаж землі: скільки платить Україна за неквапливість.

Як зазначили у Європейському банку реконструкції та розвитку, відсутність ринку землі знижує ВВП України на 1%.

Водночас, попри законодавчу заборону, в Україні жваво торгують сільськогосподарською землею, і найбільше таких пропозицій - у Дніпропетровській області.

Читайте також: Налітай, подешевшало! Скільки коштує земля під мораторієм.

Як повідомлялося, банківська система України готова до роботи з ринком землі.

Валентина Романенко, УП

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