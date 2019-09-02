В Україні рекордно зріс попит на нові автомобілі

У серпні українці придбали і зареєстрували 8,3 тисячі нових легкових автомобілів - це на 12,5% більше в порівнянні з попитом роком раніше, і кращий результат для внутрішнього ринку за останні 19 місяців.

Про це повідомляє Укравтопром.

"За минулий літній сезон в Україні свої перші номери отримали 22,4 тис. нових легкових машин. У результаті це літо стало самим "урожайним" після 2013 року, коли було зареєстровано 55 тис. нових авто", - зазначили в Укравтопромі.

Так, найбільше у минулому місяці було зареєстровано автомобілів французької марки Renault (1422 шт.) Це на 44% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

На другому місці - Toyota (1175 машин).

На третьому місці - Kia (817 авто, що на 71% перевищує минулорічний попит).

Четверту сходинку серпневого рейтингу зайняла Skoda (601 авто і + 49%).

Також у п'ятірці лідерів, незважаючи на 5% падіння реєстрацій, утримався Nissan (472 авто).

У Топ-10 ринку нових легкових авто звітного місяця увійшли також: Volkswagen (453 авто, + 45%); Hyundai (381 авто, -16%); Mazda (232 авто, -26%); Audi (219 авто, + 103%); Suzuki (200 машини, -28%).

Бестселером серпня знову став автомобіль KIA Sportage (711 покупців).

Усього з початку року ринок нових легкових автомобілів сягнув показника 54,6 тис. шт., це на 2% більше, ніж роком раніше, зазначили в Укравтопромі.

Нагадаємо:

За шість місяців 2019 року першу реєстрацію нових автомобілів в Україні отримали 3950 нових легкових автомобілів - це на 13 авто більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У липні 2019 року українці придбали і зареєстрували 7600 нових легкових авто - в порівнянні з липнем 2018 роки ринок нових авто зріс на 14%.

Також раніше стало відомо, що імпорт авто в Україну за рік виріс у 3,4 рази.

Економічна правда