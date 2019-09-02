Донька викладача Зеленського отримала посаду в АМКУ

Джерело: Офіційний сайт президента.

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими призначив юриста Ольгу Піщанську першим заступником голови, а викладача Ірину Копайгору державною уповноваженою Антимонопольного комітету.

Деталі: 2 вересня на сайті президента з’явились укази № 643 та № 644 про призначення Піщанської та Копайгори на посади в Антимонопольний комітет.

Також, указом № 642 президент звільнив Анну Артеменко з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету.

Піщанська, родом із Кривого Рогу, очолювала закупівельний напрямок у "АрселорМіттал" у той же період, коли Юрій Терентьєв (чинний голова Антимонопольного комітету) був генеральним юрисконсультом цього підприємства.

Копайгора,теж із Кривого Рогу, працює у Криворізькому економічному інституті при "КНЕУ ім. В. Гетьмана" у якості доцента кафедри правового регулювання економіки. У цьому інституті отримав юридичну освіту президент Володимир Зеленський. У ньому працює і його батько Олександр Зеленський.

Передісторія:

У Криворізькому економічному інституті також викладає батько призначеної на посаду в АМКУ Іван Копайгора. Будучи завідувачем кафедри правознавства, він викладав Зеленському теорію держави і права. Іван Копайгора коментував успіх Зеленського, високо оцінюючи його якості та досягнення: "Володимир ні разу просив порад і ніколи не пропускав пар, хоча грав у спектаклях і виступав у театрі".

На початку липня президент Володимир Зеленський звільнив першу заступницю голови АМКУ Марію Ніжнік та держуповноважених Агію Загребельську, Андрія Вовка і Валерія Полюховича. Звільнення відбулися без подань прем’єр-міністра, передбачених законом.

31 липня президент призначив державними уповноваженими АМКУ Наталію Буроменську та Ольгу Нечитайло.

Заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук говорив, що кадрові рішення стосовно АМКУ приймались на підставі побажань голови комітету Юрія Терентьєва.

Українська правда