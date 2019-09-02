Новий уряд планує зростання економіки на 40% за 5 років

У наступні п’ять років економіка України має зрости щонайменше на 40%.

Про це заявив новий прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час зустрічі президента Володимира Зеленського із керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронними органами.

"Ми поставили собі за мету, щоб економіка України в наступні 5 років зросла мінімум на 40%", - заявив прем’єр.

За його словами, це дуже амбітна, але реалістична задача.

"У нас є для цього серйозна команда Міністерства економіки, яка вже почала працювати", - запевнив прем’єр.

Він додав, що за попередніми підрахунками таке економічне зростання призведе до появи близько мільйона нових робочих місць. "І це ще одна задача, яку ми перед собою поставили", - додав Гончарук.

Нагадаємо:

У 2019 році новий президент, парламент та уряд стартують із набагато стійкішої макроекономічної ситуації, ніж у 2014 році.

Експерти багато говорять про те, що тепер Україні необхідно прискорити економічне зростання до 5-7% ВВП на рік.

З точки зору економічної стійкості пріоритетами у порядку денному нової влади мають бути: бюджетна та фінансова стійкість, та цінова стабільність.

Читайте детальніше: Економічні кроки нової влади: як забезпечити зростання доходів українців.

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Економічна правда