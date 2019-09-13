Новини 13 вересня: бюджет-2020, обшуки у банку Порошенка, опалювальний сезон

Про держбюджет-2020. Кабмін планує внести до Верховної Ради проект закону про держбюджет на 2020 рік 15 вересня, наразі положення бюджету обговорюють з місією Міжнародного валютного фонду.

Про обшуки у банку Порошенка. Силовики обшукали офіс Міжнародного інвестиційного банку, який належить п’ятому президенту України Петру Порошенку.

Про обшуки у Приватбанку. Підозри слідчих, які 11 вересня провели обшук у головному офісі Приватбанку в Дніпрі, пов'язані з наймом Приватбанком рекрутингових компаній.

Про кримські активи Приватбанку. Постійна палата арбітражного суду в Гаазі відмовила Російської Федерації у вимозі перегляду питання юрисдикції за позовом Приватбанку про експропріацію його активів у Криму.

Про опалювальний сезон. НАК "Нафтогаз України" оприлюднила список із 133 виробників тепла, які не виконують вимог законодавства щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу на пільгових умовах.

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