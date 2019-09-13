Нафтогаз назвав тепловиробників, які можуть зірвати опалювальний сезон

НАК "Нафтогаз України" оприлюднила список із 133 виробників тепла, які не виконують вимог законодавства щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу на пільгових умовах.

Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу.

"НАК "Нафтогаз України" інформує про виробників тепла, які не виконують вимоги законодавства щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО)… Наразі список включає 133 боржники при загальній кількості тепловиробників (на момент завершення минулого опалювального сезону) – 1316 підприємств", - йдеться в повідомленні.

У Нафтогазі зауважують, що неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів у опалювальний період.

Нагадуємо:

Станом на 10 вересня 2019 року сумарна прострочена заборгованість перед НАК "Нафтогаз України" підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, становить близько 34,8 млрд грн.

Найбільша сумарна прострочена заборгованість за використаний газ в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Донецької (7 млрд грн), Дніпропетровської (6,6 млрд грн), Харківської (4 млрд грн) областей та м. Києва (3,1 млрд грн).

Обов’язковими умовами постачання газу виробникам тепла є підписання договору з Нафтогазом та дотримання рівня розрахунків не нижче 90% (з урахуванням непрофінансованих пільг і субсидій та без урахування штрафних санкцій).

Економічна правда