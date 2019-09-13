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Кабмін обговорює проект держбюджету-2020 з МВФ, до Ради планують внести 15 вересня

П'ятниця, 13 вересня 2019, 13:49

Кабмін планує внести до Верховної Ради проект закону про держбюджет на 2020 рік 15 вересня, наразі положення бюджету обговорюють з місією Міжнародного валютного фонду.

Про це заявила представниця Кабінету міністрів у ВР Ірина Верещук, передає "РБК-Україна".

Державний бюджет на 2020 рік плануємо внести до Верховної Ради 15 вересня. Зрозуміло, що все відбувається в трикутнику переговорів з МВФ, а також плану дій Кабінету міністрів.

Чи буде працювати Верховна Рада 15 вересня, ми хочемо почути від нашого спікера. Тому що важливо, щоб не було порушено законодавство. Розглядати будемо вже з наступного тижня ", - зазначила Верещук.

Нагадаємо:

У Верховній Раді законопроект про держбюджет розглядають трьома читаннями: між першим і другим до нього можуть вносити поправки. Бюджет стає законом після того, як за нього проголосують депутати після третього читання, а законопроект після підписання спікером і президентом опублікують в офіційній пресі уряду.

Місія Міжнародного валютного фонду, яка прибула до Києва 11 вересня, планує працювати до 26 вересня або близько цієї дати, і за підсумками роботи місії очікується комюніке.

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держбюджет Кабмін МВФ

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