Кабмін обговорює проект держбюджету-2020 з МВФ, до Ради планують внести 15 вересня

Кабмін планує внести до Верховної Ради проект закону про держбюджет на 2020 рік 15 вересня, наразі положення бюджету обговорюють з місією Міжнародного валютного фонду.

Про це заявила представниця Кабінету міністрів у ВР Ірина Верещук, передає "РБК-Україна".

Державний бюджет на 2020 рік плануємо внести до Верховної Ради 15 вересня. Зрозуміло, що все відбувається в трикутнику переговорів з МВФ, а також плану дій Кабінету міністрів.

Чи буде працювати Верховна Рада 15 вересня, ми хочемо почути від нашого спікера. Тому що важливо, щоб не було порушено законодавство. Розглядати будемо вже з наступного тижня ", - зазначила Верещук.

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