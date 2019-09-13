Гаазький арбітраж відмовив РФ у перегляді юрисдикції за "кримським" позовом Приватбанку

Постійна палата арбітражного суду в Гаазі відмовила Російської Федерації у вимозі перегляду питання юрисдикції за позовом Приватбанку про експропріацію його активів у Криму.

Про це з посиланням на прес-реліз банку повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"12 вересня 2019 року Постійна палата арбітражного суду в Гаазі у справі про захист інвестицій проти Російської Федерації відмовила Російській Федерації у вимозі перегляду вирішених питань по юрисдикції виробництва і порушених зобов'язань, як вказано в проміжному арбітражному рішенні від 24 лютого 2017 року і частковому арбітражному рішенні від 4 лютого 2019 року", - говориться у прес-релізі.

Нагадаємо, справу в арбітражі було розпочато Приватбанком 13 квітня 2015 року через порушення РФ зобов'язань по відношенню до Приватбанку щодо активів у Криму за угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій, укладеною між Україною та РФ.

Росія не брала участь у справі до винесення арбітражним судом зазначених рішень. Наразі РФ призначила своїх представників у суді, і судове провадження продовжить свій перехід до наступного етапу.

Як повідомлялося, в червні-2019 заступник голови правління банку Галина Пахачук повідомила, що Приватбанк оцінює свої втрати у результаті анексії Криму в 9 млрд дол.

"Позов подано на суму понад 1 млрд дол (в інвестиційний арбітраж у Гаазі за активами в Криму - ред.). Але, якщо в цілому оцінити втрати, то я вважаю, що банк втратив понад 9 млрд доларів - це валютна позиція, це кредити", - заявила Пахачук.

Нагадаємо:

15 лютого 2019 року Постійна палата третейського суду в Гаазі офіційно оприлюднила часткове арбітражне рішення на користь Приватбанку у справі проти РФ.

Раніше в Гаазькому арбітражі заявляли, що РФ повинна захищати українських інвесторів у Криму.