Прокуратура викрила розтрату майже 1 мільйона на підприємстві "Укроборонпрому"

Військова прокуратура

Військова прокуратура Сумського гарнізону повідомила про підозру в розтраті майже 1 мільйона гривень із держбюджету директору підприємства "Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром".

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України на своєму сайті.

"Військовою прокуратурою Сумського гарнізону повідомлено про підозру директору ДП "Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів", який входить до складу ДК "Укроборонпром" і директору приватного товариства у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України", - зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що на виконання державного оборонного замовлення з виготовлення озброєння для ЗСУ Міноборони було направлено 917 тис. грн.

У лютому 2019 року Міноборони і "Державний НДІ хімічних продуктів" уклали договір на поставку 600 одиниць військових засобів ураження. Після цього директор держпідприємства уклав договір із керівництвом приватного товариства, яке не могло виготовити і поставити необхідне озброєння.

У серпні правоохоронці провели 25 обшуків на підприємствах і військових представництвах, у ході яких вилучено необхідну дозвільну документацію, чорнові записи тощо.

"Слідством встановлено, що директор держпідприємства протягом 2019 року розтратив, а посадові особи ТОВ привласнили бюджетні кошти в сумі 917 726 грн, призначені для виготовлення озброєння для військовослужбовців ЗСУ", - повідомили у прес-службі.

Зазначається, що санкція ч.4 см.191 КК передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У прокуратурі уточнили, що наразі тривають слідчі дії зі встановлення всіх обставин скоєння злочину та інших осіб, причетних до його скоєння.

Нагадаємо:

У липні-2019 аудит ще одного заводу "Укроборонпрому" виявив торгівлю з РФ і мільйонні втрати.

Також повідомлялося, що доходи "Укроборонпрому" за 2018 рік перевищили витрати на 4 мільярди.

Зазначалося, що причина того, що витрати на собівартість товарів "Укроборонпрому" синхронно ростуть з доходами може критися в штучному завищенні цін у два-чотири рази на запчастини до відремонтованої техніки.

Пізніше в "Укроборонпрому" підтвердили, що витрати на собівартість продукції концерну дійсно зросла на 44% в порівнянні з попереднім роком, і розповіли про причини цього. Читайте докладніше: В "Укроборонпромі" "зрада": чистий дохід зріс на 9 мільярдів.

Нагадаємо також, що в липні-2019 "Укроборонпром" оголосив тендер на міжнародний фінансовий аудит за 32,5 мільйона.

А 5 вересня стало відомо, хто проведе міжнародний аудит "Укроборонпрому".

Економічна правда