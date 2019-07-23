"Укроборонпром" оголосив тендер на міжнародний фінансовий аудит за 32,5 мільйона

"Укроборонпром" оголосив тендер на надання послуг незалежного аудиту держконцерну і його підприємств із залученням міжнародних експертів за 32,5 мільйона доларів.

Про це свідчить інформація на порталі ProZorro, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з інформацією на ProZorro, аукціон запланований на 26 вересня 2019 року. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 21 серпня, остаточний термін аудиту - 10 квітня 2021 року.

Договором передбачено аудит консолідованої/комбінованої звітності концерну, всіх його підприємств-учасників і акціонерних товариств, управління корпоративними правами яких передано "Укроборонпрому", за 2018 і 2019 роки.

Умови розрахунку за послуги аудиту звітності передбачають внесення 40% оплати до 15 березня 2020 року, і 60% - протягом п'яти банківських днів із дати підписання сторонами акту надання відповідної частини послуг.

Також передбачено надання консультаційної допомоги "Укроборонпрому" у вигляді методологічних консультацій, проведення презентацій, семінарів із питань застосування МСФЗ. Оплата за цю частину послуги - 100% протягом п'яти банківських днів після підписання акту надання послуги.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання Кабінету міністрів 19 червня у черговий раз підтвердив плани уряду забезпечити проведення міжнародного аудиту "Укроборонпрому".

"Ми змушені були вносити зміни в рішення про аудит "Укроборонпрому": ми скорегували цифру до 32,5 млн грн, і зараз ми його (рішення) остаточно стверджуємо, я його підпишу. Міжнародному фінансовому аудиту" Укроборонпрому "бути", - заявив прем'єр, додавши: "Я розумію, що все у нас якось важко йде з цим питанням, але аудит буде проведений. Ми на цьому наполягаємо, і це профінансуємо".

За даними з відкритих джерел, серед претендентів на надання послуг міжнародного фінаудиту "Укроборонпрому" - відомі міжнародні Ernst&Young, Baker Tilly і Grant Thornton.

В українському оборонному секторі акцентували, що проведенню аудиту "Укроборонпрому" в умовах воєнного часу в країні повинні передувати всебічний аналіз і виключення ризиків для довгострокових інтересів національної безпеки України.

Серед актуальних питань міжнародного аудиту називаються, зокрема, основна мета і джерела фінансування, а також порядок використання результатів аудиту.

Нагадаємо:

Раніше аудит заводу "Укроборонпрому" виявив зв'язки з РФ і махінації з офшором та землею.

Також нещодавно військова прокуратура зареєструвала кримінальне провадженняпісля публікації результатів аудиторської перевірки державного підприємства "Укроборонресурси" за 2015-2018 роки.