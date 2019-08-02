Доходи "Укроборонпрому" перевищили витрати на 4 мільярди

Державний концерн "Укроборонпром" за 2018 рік забезпечив надходження доходів у сумі 45,2 мільярда гривень. При цьому витрати становили 41,6 мільярда гривень.

Про це йдеться в зведеному звіті про виконання фінансового плану концерном "Укроборонпром", який оприлюднив голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.

Таким чином чистий фінансовий результат сягнув 3,6 млрд гривень.

Чистий дохід від реалізації продукції протягом 2018 року становив 37,6 млрд гривень проти 28,4 млрд гривень в 2017 році.

Разом з тим витрати на собівартість продукції також зросли. У 2017 році такі витрати становили 18,1 млрд гривень, тоді як минулого року - 26,1 мільярда.

"Причина того, що витрати на собівартість товарів "Укроборонпрому" синхронно зростають з доходами може критися у штучному завищенні цін в два-чотири рази на запчастини до відремонтованої техніки, про що були численні журналістські розслідування", - вважає Канєвський.

Сплата податків та зборів всіх рівнів в 2018 році сягнула 5,7 млрд гривень.

Минулого року на підприємствах концерну працювало 60 тисяч працівників, з яких 103 директора. Середня зарплата працівника становила 11,1 тисячі гривень, у той час як середня зарплата директора сягнула 80,4 тис гривень. Загалом витрати на оплату праці становили 10 мільярдів гривень.

Нагадуємо:

"Укроборонпром" оголосив тендер на надання послуг незалежного аудиту держконцерну і його підприємств із залученням міжнародних експертів за 32,5 мільйона гривень.

Голова наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус заявив, що головними проблемами держконцерну є іміджева, корупція всередині компанії та проблеми за межами УОП.

Економічна правда