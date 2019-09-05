Стало відомо, хто проведе міжнародний аудит "Укроборонпрому"

Міжнародна аудиторська компанія "Baker Tilly Ukraine" стала переможцем аукціону на проведення аудиту консолідованої звітності державного Концерну "Укроборонпром".

Про це повідомляє прес-служба концерну з посиланням на електронну платформу публічних закупівель ProZorro.

Аукціон з відбору компанії, що здійснюватиме комплексний фінансовий аудит концерну "Укроборонпром" та підприємств, відбувся 5 вересня 2019 року на електронній платформі ProZorro.

Зазначається, що до аукціону були допущені два учасники, які входять до шести найбільших аудиторських компаній світового рівня, а саме "Ernst & Young" та "Baker Tilly Ukraine". Обидві компанії мають ефективний досвід проведення аудитів підприємств у сфері оборонної промисловості.

"Це стане першим консолідованим аудитом концерну за всю історію його існування. До цього міжнародні аудити проводилися лише в окремих підприємствах-учасниках концерну.

Зокрема, компанія "Baker Tilly Ukraine" уже проводила незалежний фінансовий аудит державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт", яка є найбільшим українським спецекспортером та входить до складу ДК "Укроборонпром", - йдеться у повідомленні.

Проведення міжнародного аудиту фінансової діяльності концерну із залученням міжнародних експертів гендиректор Укроборонпрому Айварас Абромавичус назвав головним завданням на найближчу перспективу.

Нагадаємо:

У березні-2019 журналісти "Bihus.info" повідомили, що колишній перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський та гендиректор "Укроборонпрому" Павло Букін розділили між собою 80% авансу при закупівлі російських деталей для літаків АН-26, переплативши у 5 разів. Вони коштували Україні 14,38 млн грн, хоча з Москви вилітали за 2,3 мільйони.

Як свідчить оприлюднене листування сина Гладковського з бізнес-партнером Віталієм Жуковим, 30 тисяч доларів отримав Олег Гладковський, 10 тисяч – нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін.

Тоді прес-служба "Укроборонпрому" назвала маніпулятивною інформацію про "відкат" екс-заступника секретаря РНБО і бізнес-партнера президента Гладковського з розкрадання оборонки і сказала, що деталі до Ан-26 купував "за оптимальною ціною".

Кабінет міністрів виділив на міжнародний аудит "Укроборонпрому" 32,5 млн грн.

Економічна правда