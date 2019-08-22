Новини 22 серпня: скандал з танкером "Мрія", тарифи "Укренерго", скарги нафтотрейдерів

Про скандал з танкером "Мрія". "ТОВ Тефін", власник танкеру "Мрія", який фігурує у провадженні про порушення порядку в'їзду/виїзду в Крим, звернулось до президента Володимира Зеленського та голови СБУ Івана Баканова із закликом "припинити незаконні дії підлеглих, які захопили танкер".

Про тарифи "Укренерго". Апеляційний адміністративний суд залишив в силі рішення суду попередньої інстанції, який дозволив кільком заводам Ігоря Коломойського працювати з Укренерго за "старими" тарифами.

Про схему "Роттердам+". 21 серпня Київський апеляційний суд скасував арешт комп’ютерів, на яких були знайдені докази щодо фігурантів схеми "Роттердам+".

Про скарги нафтотрейдерів. Учасники ринку нафтопродуктів заявляють про різке погіршення роботи АТ "Укрзалізниця", через що збільшилися терміни доставки вагонів та стали частішими простої на вузлових станціях.

Про обшуки в Кабміні. Військова прокуратура взялась за фірму зі США, яка поставила для Держприкордонслужби підвісні системи раннього виявлення AEROS, тому що ці системи виходили з ладу, а їх використання було б недоцільним під час збройного конфлікту.

Про активи Ощадбанку в Криму. Росія оскаржила рішення паризького арбітражу за позовом українського Ощадбанку, вказавши, що кримське відділення установи не підпадає під дію договору про захист інвестицій.

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Підроблені рішення судів, чужі паспорти і "необережні" нотаріуси — цього достатньо, щоб переписати квартиру на іншу особу без відома власника, який потім буде безуспішно намагатися оскаржити це в судах. Така історія в Україні може статись з ким завгодно.

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