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РФ оскаржила перемогу Ощадбанку в арбітражі за активи в Криму

Четвер, 22 серпня 2019, 10:10
 

Росія оскаржила рішення паризького арбітражу за позовом українського Ощадбанку, вказавши, що кримське відділення установи не підпадає під дію договору про захист інвестицій.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства юстиції РФ.

"Кримське відділення Ощадбанку, про експропріацію якого заявляє банк, також існувало вже за радянських часів і було частиною Ощадбанку ще до 1992 року. Ощадбанк промовчав про ці факти в арбітражному розгляді", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Зазначається, що виявлені докази "дозволили РФ на підставі норм французького права звернутися 19 серпня за переглядом арбітражного рішення в той же суд, який виніс перше рішення".

У Мін'юсті нагадали, що з 2018 року РФ оскаржує правомірність арбітражних рішень, винесених за позовами українських олігархів Ігоря Коломойського і Ріната Ахметова і підконтрольних їм компаній, а також за позовами держкомпаній України, поданих в рамках двосторонньої угоди Росії і України про заохочення і взаємний захист інвестицій і пов'язаних з активами в Криму.

"В ході зазначеної роботи були виявлені внутрішні документи одного з позивачів - Ощадбанку, які свідчать про те, що його так звана інвестиція ніколи не захищалася зазначеною угодою", - йдеться в прес-релізі.

Про судовий процес та його наслідки читайте у статті: Бонжур, Москво. Як Ощадбанк може змусити Росію заплатити 1,3 мільярда

Нагадаємо: 

Київський апеляційний суд задовольнив заяву "Ощадбанку" і дав дозвіл на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу про стягнення 1,1 мільярда доларів з РФ в якості компенсації за експропріацію активів банку в Криму.

26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь Ощадбанку — стягнути з Російської Федерації збитки, які поніс банк внаслідок анексії Криму, у розмірі 1,3 млрд доларів.

Російське Мінінстерство юстиції заявило, що Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу і не буде компенсовувати збитки Ощадбанку.

Аргумент росіян — "відсутність у арбітражу юрисдикції на розгляд позову".

Рішення міжнародного інвестиційного арбітражного суду у спорі між Ощадбанком та Росією, яке було прийняте в Парижі, може бути примусово виконано у 154 іноземних державах.

Рекомендуємо почитати: Кримські активи, війна з Газпромом та інші спори. Що Україна виграла/програла в судах

Економічна правда

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Ощадбанк Крим РФ суд

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