Скандал з танкером "Мрія": власник судна закликав Зеленського втрутитися у ситуацію

"ТОВ Тефін", власник танкеру "Мрія", який фігурує у провадженні про порушення порядку в'їзду/виїзду в Крим, звернулось до президента Володимира Зеленського та голови СБУ Івана Баканова із закликом "припинити незаконні дії підлеглих, які захопили танкер".

Про це йдеться у заяві компанії, яку 21 серпня оприлюднило агентство "Інтерфакс-Україна".

"За останні два тижні танкер "Мрія", який на правах тимчасового ввезення належить ТОВ "Тефін" декілька разів зіштовхнувся з незаконними діями співробітників СБУ.

Наразі "Мрія" захоплена з порушенням всіх можливих процесуальних процедур. Команда другу добу ізольована, ми не маємо інформації стосовно забезпечення їх водою, їжею та необхідними ліками", - йдеться у заяві.

У компанії підкреслюють, що 10 серпня співробітники СБУ заблокували судно без законних підстав, коли танкер намагався здійснити вивантаження палива на Херсонській нафтоперевалці.

"При зверненні в суд першої інстанції слідчому було відмовлено в арешті судна, у зв’язку з необґрунтованістю клопотання. Суд зобов’язав силовиків не чинити перешкод роботі та пересуванню судна", - зазначає ТОВ "Тефін".

"Кримінальне провадження в якому хотіли заарештувати судно, зареєстроване ще в 2014 році. Але претензії слідчий пред'являв щодо заходу судна "Мрія" у порти Криму у 2015 році. Тобто, кримінальне провадження було зареєстровано ще до самого в'їзду судна в Крим", - заявляє компанія.

ТОВ "Тефін" підкреслює, що "не може нести відповідальність за попереднього власника".

Також наголошується, що перед купівлею судна компанія зверталась до держорганів - "жоден із них не заявляв ніяких претензій чи зауважень стосовно порушення судном правил перетину державного кордону України, чи заходів на тимчасово окуповані території".

У компанії заявили, що 20 серпня "невідомі особи, назвавшись співробітниками правоохоронних органів, незаконно проникли на борт судна".

"Керували ними співробітники Головного управління СБУ в АР Крим (з дислокацією в Херсоні). Без будь-яких санкцій суду на обшук, або огляд вони проникли на судно. Проникнення здійснювалося в супроводі озброєних людей з погрозами застосування зброї під прикриттям військових кораблів.

Вночі, невідомі в масках, погрожуючи застосувати зброю, закрили екіпаж в каютах, зрізали якір та відбуксували судно до порту "Южний". На законні вимоги адвокатів та представників судновласника про допуск до екіпажу для надання правової допомоги, силовики погрожували застосуванням зброї", - йдеться у заяві.

ТОВ "Тефін" наголошує, що незаконні дії співробітників СБУ порушують права іноземного власника пального, яке перевозило судно "Мрія", та створюють прецедент порушення державою Україна міжнародно-правових норм.

Компанія просить Зеленського та Баканова "зупинити незаконні дії СБУ".

Як пише enkorr, Служба безпеки України і Прикордонна служба другу добу примусово буксирують судно "Мрія".

Зазначається, що у ніч з 21 на 22 серпня буксири "Геннадій Савельєв" і "Борей" разом з "Мрією" перемістилися приблизно на 15 км на схід і вранці зупинилися в 5 км від Очакова.

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Нагадаємо:

За даними прокуратури, у червні 2015 танкер "Мрія", тоді – під назвою "Вілга", постачав пальне для підрозділів Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.

10 серпня судно обшукали в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду / виїзду на тимчасово окуповану територію.

19 серпня прокуратура повідомила, що суд арештував танкер "Мрію". Також було скасоване попереднє рішення суду, який відмовив у арешті.

Економічна правда