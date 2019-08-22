Учасники ринку нафтопродуктів скаржаться на погіршення роботи залізниці
Учасники ринку нафтопродуктів заявляють про різке погіршення рообти АТ "Укрзалізниця", через що збільшилися терміни доставки вагонів та стали частішими простої на вузлових станціях.
Про це повідомляє enkorr з посиланням на представників операторів ринку світлих нафтопродуктів, скрапленого газу та копаній-експедиторів.
Зазначається, що ситуація найбільше погіршилася у центральних регіонах.
"Трафік дійсно погіршився, багато "покинутих" складів накопичилося в районі ст. Знам'янка (Кіровоградська обл.), П'ятихатки, Нижньодніпровська (обидві - Дніпропетровська область). Є проблеми з переадресацією вагонів з Коростеня", - розпвів виданню представник однієї з компаній на умовах анонімності, вказуючи на чутливість керівництва УЗ до критики.
За даними enkorr, з проблемами зіткнулися як оператори ринку світлих нафтопродуктів, так і скрапленого газу.
"Вагони простоюють у рази довше: як завантажені, так і порожняк", - повідомив представник однієї з газових компаній.
Повідомляється, що 22 серпня о 15:00 планується нарада в Міністерстві інфраструктури з приводу почастішання простоїв.
"Терміни повернення вагонів через кордон підвищилися, але поки на ритмічність імпортних поставок це не позначається. Якщо проблема не буде вирішена оперативно - то затримок з імпорту теж не уникнути", - вважає один з імпортерів литовського і білоруського дизпалива.
Імпортери російського дизпалива з Гомеля (Білорусь) проблем з доставкою вагонів поки не бачать.
Трейдери зазначають, що проблеми у роботі залізниці спостерігаються протягом останніх півроку, але в серпні вони збільшилися.
Серед причин називають відсутність тяги або персоналу для формування локомотивних бригад. "Наскільки ми розуміємо, зараз основний акцент зроблений на перевезення зерна, тому обмежені ресурси в першу чергу спрямовуються туди", - заявив співрозмовник enkorr.
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