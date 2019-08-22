Обшуки в Кабміні: стало відомо, чому військова прокуратура взялась за фірму зі США
Військова прокуратура взялась за фірму зі США, яка поставила для Держприкордонслужби підвісні системи раннього виявлення AEROS, тому що ці системи виходили з ладу, а їх використання було б недоцільним під час збройного конфлікту.
Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський із посиланням на твердження військової прокуратури, оприлюднені в судових матеріалах.
"Службові особи "Спецтехноекспорту" та "WorlwideAerosCorp." внаслідок підписання акту виконаних робіт, надання послуг та введення в експлуатацію від 11.12.2017 на суму 6 739 213 дол. США заволоділи шляхом зловживання довірою вказаними коштами, чим завдали державі збитки в особливо великих розмірах, а тому в їх діях вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.", - зазначає у клопотанні прокурор.
Йдеться про постачання підвісної системи раннього виявлення AEROS модель TT-RF30-I-R для Державної прикордонної служби, яке здійснило державне підприємство "Спецтехноекспорт" у 2016 році. Загалом закупили 8 таких систем, у вартість входили послуги збирання та обслуговування.
Під час випробовування нової системи було встановлено, що рухомі карти AIMS-ISR не інтегруються до інформаційно-телекомунікаційної системи морської охорони "Гарт-12" для висвітлення надводної обстановки.
Окрім того, упродовж 2017 року різні основні компоненти підвісної системи, (радіолокаційна система, система телеспостереження, процесорний блок радару, джерело безперебійного живлення) виходили з ладу, що затримувало доопрацювання системи.
Прокурори стверджують, що наразі підвісна система раннього виявлення AEROS не використовується у зв`язку з виходом з ладу системи телеспостереження. Камера не реагує на команди пульту керування та команди інтерфейсу і видає зображення із одного напрямку. Також ламається вентилятор системи охолодження радіолокаційної системи, що призводить до нагрівання процесорного блоку і виникнення на екрані монітору радару помилок та періодичного зникнення надводних цілей.
Ба більше, в узагальнених матеріалах і пропозиціях щодо системи раннього оповіщення для прикордонного загону, підготовленого Міністерством оборони, застосування вищевказаної системи доцільно в умовах статичної лінії кордону лише в мирний час.
Під час збройного конфлікту застосування останньої недоцільно. У випадку раптових наступальних дій така система може бути захоплена або знищена терористичними угрупуваннями.
Нагадаємо:
22 липня у службових приміщеннях Кабінету Міністрів, Держприкордослужби, Державної фіскальної служби та "Спецтехноекспорта" пройшли обшуки.
Обшуки проводили через виявлені факти заволодіння майже 6,8 мільйонами доларів у оборонній сфері при укладанні іноземною компанією контракту з одним із підприємств "Укроборонпрому" з постачання Держприкордонслужбі підвісної системи раннього виявлення.
У результаті в СБУ повідомили про викриття посадових осіб "Спецтехноекспорту" на масштабних зловживаннях, унаслідок яких завдано збитки держбюджету на суму майже 6,8 мільйона доларів.
У компанії заявили, що заволодіння "Спецтехноекспортом" 6,8 мільйона доларів, оплаченими американській компанії за поставлене обладнання, є неможливим, оскільки підприємство є уповноваженим державою спецекспортером і не є розпорядником публічних коштів, а поставку обладнання здійснювало на виконання постанови уряду.
Адміністрація Держприкордонслужби за рішенням суду стягнула з держпідприємства "Спецтехноекспорт" штрафних санкцій на 1,088 мільйона гривень через неналежне виконання умов контракту під час постачання підвісної системи раннього виявлення AEROS модель TT-RF30-I-R американської компанії Worldwide Aeros Corp.
Економічна правда
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