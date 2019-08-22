"Укренерго" програло другий суд щодо тарифів заводам Коломойського

Апеляційний адміністративний суд залишив в силі рішення суду попередньої інстанції, який дозволив кільком заводам Ігоря Коломойського працювати з Укренерго за "старими" тарифами.

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

Йдеться про Запорізький і Нікопольський феросплавні заводи, а також Дніпроазот, Марганецький і Покровський ГЗК.

"Укренерго" нагадує, що у кінці червня ці заводи призупинили тарифи держкомпанії на передачу і диспетчеризацію, встановлені постановами Нацкомісії з тарифів (НКРЕКП) №954 і №955 від 7 червня 2019 року.

"На початку серпня суд змінив запобіжний захід, залишивши його в силі лише щодо позивача (Нікопольського феросплавного заводу) та чотирьох інших підприємств. Наразі відмова суду скасувати забезпечення позову означає, що для позивача та інших чотирьох підприємств тариф залишається призупиненим", - йдеться у заяві "Укренерго".

Для них діє тариф Укренерго (57,4 грн / МВт-год), затверджений постановою НКРЕКП №1905 від 12 грудня 2018 року.

Для інших учасників ринку в липні діяли тарифи, встановлені постановами № 954 та № 955 (347,43 грн/МВт-год і 8,9 грн/МВт-год відповідно).

Нагадаємо:

Як повідомлялося, 27 червня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення про забезпечення адміністративного позову "Нікопольського заводу феросплавів" та призупинив дію постанов НКРЕКП №954 та №955 від 7 червня 2019 року, якими були встановлені тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги з диспетчерського управління на друге півріччя.

Голова "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив про те, що рішення Окружного адміністративного суду Києва про призупинення дії постанов регулятора, роблять неможливим функціонування нової моделі ринку електроенергії, яка була запущена в Україні 1 липня.

Відразу після призупинення дії тарифів "Укренерго" і НКРЕКП подали апеляційні скарги на таке рішення суду.

12 липня Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг затвердила для компанії "Укренерго" нові тарифи на передачу електроенергії та диспетчерське управління на друге півріччя 2019 року.

30 липня Окружний адмінсуд Києва відмовив Нікопольському заводу феросплавів у задоволенні клопотання про призупинення дії постанови НКРЕКП від 12 липня, якою затверджено новий тариф на послуги з передачі електроенергії Укренерго з 1 серпня.

З 1 жовтня тариф Укрнего на передачу електроенергії буде знижено вдвічі і складе 159,3 грн/МВт год.