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В Україні збільшили максимальну дозволену висоту громадських будівель

Вівторок, 21 травня 2019, 18:52
 

Тепер в Україні можна проектувати громадські будівлі висотою до 150 метрів, раніше максимальною дозволеною висотою було 100 метрів.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе у Facebook.

Зміни прописані у проекті нового ДБН "Висотні будинки і комплекси", який вже затверджений і буде опублікований найближчим часом.

Зазначається, що зміна дає можливість реалізації сучасних та цікавих рішень у висотному будівництві.

Також встановлюються нові вимоги щодо збільшення несучої спроможності висотних будівель, мінімальної товщини перекриття та проведення аеродинамічного обдуву.

Нагадаємо, в Україні можуть з'явитися парковки на експлуатованих дахах ТРЦ та інших громадських будівель.

Економічна правда

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Мінрегіон будівництво

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