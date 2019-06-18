Встановлення стовпчиків перед пішохідними переходами стане обов'язковим

Міністерство регіонального розвитку затвердило нові зміни до державних будівельних норм, в яких міститься вимога - влаштовувати на тротуарах біля пішохідних переходів металеві стовпчики.

Про це повідомляється на Урядовому порталі з посиланням на заступника міністра Льва Парцхаладзе.

Зазначається, що нові ДБН необхідні для безпеки пішоходів і стосуються як будівництва нових доріг, так реконструкції та капремонту існуючих.

"Думаю, багато хто помічав, що на вулицях Києва та інших міст біля пішохідних переходів почали з’являтися спеціальні огородження – металеві стовпчики. Вони дуже потрібні, щоб підвищити безпеку пішоходів, адже у разі наїзду авто або іншої надзвичайної ситуації вони можуть притримати удар та зменшити наслідки аварії, тим самим врятувати людям життя", - підкреслив заступник міністра.

Він додав, що найближчим часом цю норму приймуть як обов'язкову.

Кабмін також нагадав, що наразі вже діє аналогічна норма, згідно з якою всі зупинки громадського транспорту повинні обов'язково проектуватися з захисними огородженнями стовпчиками.

Нагадуємо:

З 1 вересня 2018 року набули чинності нові Державні будівельні норми щодо мінімально допустимої ширини смуги руху.

Згідно з новою ДБН, ширина смуги руху на магістральних вулицях загальноміського та районного значення в найбільших, великих, середніх і малих містах, крім доріг безперервного руху, а також на селищних дорогах і головних вулицях становить 3 м.

На магістралях загальноміського значення безперервного руху в найбільших і великих містах ширина смуги руху становить 3,5 м.

На місцевих житлових вулицях і дорогах всіх населених пунктів ширина смуги руху становить 2,75 м.

Мінрегіонбуд пропонує обладнати швидкісні траси різнорівневими розв'язками таперестати будувати ліві повороти.

Крім того, Мінрегіонбуд ввів обов'язкове проектування на зупинках громадського транспорту захисних огороджувальних стовпчиків від наїзду при новому будівництві та реконструкції зупинок з 1 вересня.

Економічна правда