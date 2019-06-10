Мінрегіон розробив законопроект щодо реконструкції застарілих кварталів
Мінрегіон розробив новий законопроект щодо реконструкції застарілих кварталів, який покликаний нарешті розпочати цей процес на практиці.
Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе у Facebook.
За його словами, сьогодні відповідно до чинного закону про реконструкцію застарілий житловий фонд – це будинки лише до 5 поверхів, які за своїм технічним станом не відповідають нормативам щодо безпеки і комфорту проживання. Граничний строк їх експлуатації збіг, а конструкції зносилися не менше ніж на 60%.
Проте насправді в Україні є житло й іншої поверховості, яке також потребує реконструкції, зазначив Парцхаладзе.
У розробленому спільно з "ДІПРОМІСТО" законопроекті Мінорегіон розширив перелік об’єктів, які можуть реконструюватися. У новому законопроекті прописано, що реконструкції підлягають будинки різної поверховості та інші об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури, технічний стан яких вже не відповідає нормативному.
"Сьогодні в Україні близько 1 млрд кв. м житлового фонду, майже 70-80% з якого – застаріле житло. За оцінками експертів, близько 75 млн кв. м житла в Україні є аварійним і непридатним для проживання. Тому запровадження ефективного механізму реновації застарілого житла в Україні на практиці є вкрай актуальним", - підкреслив Парцхаладзе.
Нагадаємо, раніше в Україні збільшили максимальну дозволену висоту громадських будівель.
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