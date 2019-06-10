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Мінрегіон розробив законопроект щодо реконструкції застарілих кварталів

Понеділок, 10 червня 2019, 13:40
 

Мінрегіон розробив новий законопроект щодо реконструкції застарілих кварталів, який покликаний нарешті розпочати цей процес на практиці.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе у Facebook.

За його словами, сьогодні відповідно до чинного закону про реконструкцію застарілий житловий фонд – це будинки лише до 5 поверхів, які за своїм технічним станом не відповідають нормативам щодо безпеки і комфорту проживання. Граничний строк їх експлуатації збіг, а конструкції зносилися не менше ніж на 60%.

Проте насправді в Україні є житло й іншої поверховості, яке також потребує реконструкції, зазначив Парцхаладзе.

У розробленому спільно з "ДІПРОМІСТО" законопроекті Мінорегіон розширив перелік об’єктів, які можуть реконструюватися. У новому законопроекті прописано, що реконструкції підлягають будинки різної поверховості та інші об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури, технічний стан яких вже не відповідає нормативному.

"Сьогодні в Україні близько 1 млрд кв. м житлового фонду, майже 70-80% з якого – застаріле житло. За оцінками експертів, близько 75 млн кв. м житла в Україні є аварійним і непридатним для проживання. Тому запровадження ефективного механізму реновації застарілого житла в Україні на практиці є вкрай актуальним", - підкреслив Парцхаладзе.

Нагадаємо, раніше в Україні збільшили максимальну дозволену висоту громадських будівель.

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