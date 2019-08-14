У громадських місцях встановлять питні фонтанчики
У парках, на площах та в інших громадських місцях із великим скупченням людей планують встановити питні фонтанчики.
Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.
"Питні фонтанчики - дуже розповсюджена практика у багатьох країнах Європи. В спеку вона дійсно рятує - як і місцевих жителів, так і численних туристів. Думаю, у нас в Україні за умови, що вода буде очищена та якісна, це було б також дуже актуально робити", - написав він.
За його словами, наразі Мінрегіон оновлює державно-будівельні норми "Благоустрій територій" і планує вивчити детальніше існуючий досвід для можливого внесення відповідних змін.
За словами Парцхаладзе, цю ідею підтримали понад 9 тисяч користувачів у Facebook, які проголосували "за" питні фонтанчики.
"Тому запит і попит є, будемо працювати!" - резюмував він.
Нагадаємо:
Мінрегіон хоче організувати в Україні вуличний рух, як у Європі. Також у планах – обов’язкове встановлення стовпчиків перед пішохідними переходами.
У планах Мінрегіону й реконструкція застарілих кварталів – відповідний законопроект було розроблено міністерством.
Водночас нові зміни, прописані у проекті ДБН "Висотні будинки і комплекси", дозволяє проектувати громадські будівлі висотою до 150 метрів (раніше максимальною дозволеною висотою було 100 метрів).
Економічна правда
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