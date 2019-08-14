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У громадських місцях встановлять питні фонтанчики

Середа, 14 серпня 2019, 11:48
 

У парках, на площах та в інших громадських місцях із великим скупченням людей планують встановити питні фонтанчики.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

"Питні фонтанчики - дуже розповсюджена практика у багатьох країнах Європи. В спеку вона дійсно рятує - як і місцевих жителів, так і численних туристів. Думаю, у нас в Україні за умови, що вода буде очищена та якісна, це було б також дуже актуально робити", - написав він.

За його словами, наразі Мінрегіон оновлює державно-будівельні норми "Благоустрій територій" і планує вивчити детальніше існуючий досвід для можливого внесення відповідних змін.

За словами Парцхаладзе, цю ідею підтримали понад 9 тисяч користувачів у Facebook, які проголосували "за" питні фонтанчики.

"Тому запит і попит є, будемо працювати!" - резюмував він.

Нагадаємо:

Мінрегіон хоче організувати в Україні вуличний рух, як у Європі. Також у планах – обов’язкове встановлення стовпчиків перед пішохідними переходами.

У планах Мінрегіону й реконструкція застарілих кварталів – відповідний законопроект було розроблено міністерством.

Водночас нові зміни, прописані у проекті ДБН "Висотні будинки і комплекси", дозволяє проектувати громадські будівлі висотою до 150 метрів (раніше максимальною дозволеною висотою було 100 метрів).

Економічна правда

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Мінрегіон Парцхаладзе

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