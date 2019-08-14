Справа "Роттердам+": НАБУ повідомило про підозру двом топ-менеджерам ДТЕК

Національне антикорупційне бюро у рамках кримінального провадження щодо застосування формули "Роттердам+" повідомило про підозру гендиректору "ДТЕК Східенерго" Борису Лісовому і гендиректору "ДТЕК Мережі" Івану Гелюху.

Про це 14 серпня повідомили в НАБУ, передає "Інтерфакс-Україна".

"Повідомлено про підозру ще двом фігурантам справи - топ-менеджерам ДТЕК", - сказали в НАБУ.

Як повідомлялося, в кінці квітня 2016 року НКРЕКП почало застосування нового порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни на електроенергію, яка впливає на встановлення тарифів на електроенергію для промислових споживачів (постанова №289 від 3 березня 2016 року).

Порядок, зокрема, визначає ціну вугілля за формулою "вартість в порту Роттердам (API2) плюс вартість доставки в Україну".

Нагадаємо:

8 серпня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру співробітникам компанії ДТЕК, а НАБУ це підтвердило.

13 серпня підозрюваний із ДТЕК завчасно прибув до НАБУ для участі в процесуальних діях.

14 серпня ще одному підозрюваному у справі "Роттердам+", співробітнику ДТЕК, Солом’янський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигяді застави у сумі 10 мільйонів гривень.

Раніше джерела ЕП повідомляли, що НАБУ затримало директора ДП "Оператор ринку", колишнього члена Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Володимира Євдокімова.

З 30 грудня 2014 року до 30 травня 2018 року НКРЕКП очолював Дмитро Вовк.

Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 мільярдів гривень збитків.

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