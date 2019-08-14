Справа "Роттердам+": НАБУ повідомило про підозру двом топ-менеджерам ДТЕК
Національне антикорупційне бюро у рамках кримінального провадження щодо застосування формули "Роттердам+" повідомило про підозру гендиректору "ДТЕК Східенерго" Борису Лісовому і гендиректору "ДТЕК Мережі" Івану Гелюху.
Про це 14 серпня повідомили в НАБУ, передає "Інтерфакс-Україна".
"Повідомлено про підозру ще двом фігурантам справи - топ-менеджерам ДТЕК", - сказали в НАБУ.
Як повідомлялося, в кінці квітня 2016 року НКРЕКП почало застосування нового порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни на електроенергію, яка впливає на встановлення тарифів на електроенергію для промислових споживачів (постанова №289 від 3 березня 2016 року).
Порядок, зокрема, визначає ціну вугілля за формулою "вартість в порту Роттердам (API2) плюс вартість доставки в Україну".
Нагадаємо:
8 серпня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру співробітникам компанії ДТЕК, а НАБУ це підтвердило.
13 серпня підозрюваний із ДТЕК завчасно прибув до НАБУ для участі в процесуальних діях.
14 серпня ще одному підозрюваному у справі "Роттердам+", співробітнику ДТЕК, Солом’янський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигяді застави у сумі 10 мільйонів гривень.
Раніше джерела ЕП повідомляли, що НАБУ затримало директора ДП "Оператор ринку", колишнього члена Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Володимира Євдокімова.
З 30 грудня 2014 року до 30 травня 2018 року НКРЕКП очолював Дмитро Вовк.
Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 мільярдів гривень збитків.
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