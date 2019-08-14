Справа "Роттердам+": суд випустив співробітника ДТЕК під заставу
Іще одному підозрюваному у справі "Роттердам+", співробітнику ДТЕК, Солом’янський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигяді застави у сумі 10 мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.
"Таке рішення свідчить, що на поточному етапі суд не вважає підозри обґрунтованими, а надані стороною звинувачення матеріали - достатніми. Тобто суд прийняв до уваги аргументи сторони захисту, що свідчать про безпідставність оголошених підозр", - йдеться у заяві холдингу.
Нагадаємо:
8 серпня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру співробітникам компанії ДТЕК.
Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 мільярдів гривень збитків.
12 серпня екс-начальнику відділу НКРЕКП Тарасу Ревенкові, Солом’янський районний суд Києва дозволив вийти з-під варти під заставу 1,9 мільйона гривень за умови, що сума внесуть упродовж 5 днів.
13 серпня один із співробітників ДТЕК за власною ініціативою прибув до бюро для участі в процесуальних діях – раніше, аніж було заплановано.
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Економічна правда
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