Справа "Роттердам+": суд випустив співробітника ДТЕК під заставу

Іще одному підозрюваному у справі "Роттердам+", співробітнику ДТЕК, Солом’янський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигяді застави у сумі 10 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

"Таке рішення свідчить, що на поточному етапі суд не вважає підозри обґрунтованими, а надані стороною звинувачення матеріали - достатніми. Тобто суд прийняв до уваги аргументи сторони захисту, що свідчать про безпідставність оголошених підозр", - йдеться у заяві холдингу.

Нагадаємо:

8 серпня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру співробітникам компанії ДТЕК.

Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 мільярдів гривень збитків.

12 серпня екс-начальнику відділу НКРЕКП Тарасу Ревенкові, Солом’янський районний суд Києва дозволив вийти з-під варти під заставу 1,9 мільйона гривень за умови, що сума внесуть упродовж 5 днів.

13 серпня один із співробітників ДТЕК за власною ініціативою прибув до бюро для участі в процесуальних діях – раніше, аніж було заплановано.

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Економічна правда