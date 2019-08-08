У Ахметова підтвердили, що НАБУ підозрює їх співробітників в справі "Роттердам+"

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру співробітникам компанії ДТЕК.

Про це повідомили в прес-службі енергохолдингу.

Співробітники ДТЕК надали НАБУ необхідні документи, однак вважають, що причини для слідчих дій відсутні, а підозри безпідставні.

"Доцільність використання принципу імпортного паритету і відповідність методики ціноутворення на енергетичне вугілля в Україні практикам європейських держав була підтверджена численними міжнародними експертизами, результати яких повинні бути враховані", - йдеться в повідомленні.

"Зокрема, експерти підтверджують коректність застосування принципу імпортного паритету, прив'язки цін на енергетичне вугілля в Україні до європейських індексів, коректність включення витрат на логістику тощо", - зазначили в ДТЕК.

У компанії також заявили про відсутність надприбутків як у вугільному секторі, так і в українській тепловій генерації, підкресливши, що використання принципу імпортного паритету при встановленні ціни на енергоносії є вимогою МВФ та інших кредиторів України.

Нагадуємо:

Раніше джерела ЕП повідомляли, що Національне антикорупційне бюро затримало директора ДП "Оператор ринку", колишнього члена Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Володимира Євдокімова.

З 30 грудня 2014 року до 30 травня 2018 року НКРЕКП очолював Дмитро Вовк.

Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 мільярдів гривень збитків.

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Економічна правда