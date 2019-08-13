Справа "Роттердам+": підозрюваний із ДТЕК завчасно прибув до НАБУ

Один із співробітників ДТЕК, якому минулого тижня НАБУ адресувало підозру, за власною ініціативою прибув до бюро для участі в процесуальних діях – раніше, аніж було заплановано.

Про це повідомила прес-служба ДТЕК у Facebook.

"Співробітник компанії добровільно надав вичерпні відповіді на всі запитання, які цікавили представників органу досудового слідства. Він також запевнив, що відкритий до подальшої активної співпраці з НАБУ задля швидшого встановлення істини", - зазначається у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, спеціально для участі в процесуальних діях двоє співробітників ДТЕК, яким було адресовано підозри, перервали планову відпустку та повернулися в Україну.

У ДТЕК, як і раніше, переконані: жодних підстав для висунення підозр співробітникам компанії немає.

"Більше того, безпідставність обвинувачень в незаконних діях підтверджується результатами експертиз та висновків міжнародних аудиторських компаній, які компанія готова надати органам досудового слідства", - підкреслили в компанії.

І додали, що розраховують на об’єктивне слідство, а також планують "захищати ділову честь та репутацію своїх працівників усіма законними методами".

Нагадаємо:

8 серпня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру співробітникам компанії ДТЕК.

Раніше джерела ЕП повідомляли, що Національне антикорупційне бюро затримало директора ДП "Оператор ринку", колишнього члена Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Володимира Євдокімова.

З 30 грудня 2014 року до 30 травня 2018 року НКРЕКП очолював Дмитро Вовк.

Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 мільярдів гривень збитків.

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Економічна правда