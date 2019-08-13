4G покриє весь столичний метрополітен до кінця 2020 року

Усі 52 станції метро Києва з тунелями між станціями та ескалаторами будуть покриті 4G до кінця 2020 року.

Таку обіцянку дають мобільні оператори і "Хуавей Україна", йдеться у публікації Економічної правди.

Ще один оператор мобільного зв’язку – "Київстар" - підкреслює, що будівництво закінчать до кінця 2020 року за умови, що керівництво Київської міської державної адміністрації і метро оперативно узгодять прозору процедуру допуску операторів і підрядника до робіт.

"Проект складний, він вимагає часу, оскільки задіяні три оператори, підрядник, КМДА і метро. Необхідно врахувати технічні обмеження. Обсяги робіт великі, а для їх виконання є тільки ночі, коли потяги не ходять. Необхідна підтримка КМДА", — підкреслили у "Київстарі".

Як підтверджують у lifecell, будівництво почнеться після підписання спільного договору та отримання доступу для установки обладнання.

За заявами мобільних операторів і підрядника, першими підземними станціями, де з'явиться 4G у грудні 2019 року, стануть кінцеві зупинки трьох гілок метрополітену: "Академмістечко", "Героїв Дніпра" і "Сирець".

Читайте детальніше у публікації: Коли і де з'явиться 4G в метро Києва і хто залишиться без мобільного інтернету.

Нагадаємо:

В Україні продовжують упроваджувати 4G. Так, 12 березня стало відомо про черговий тендер на впровадження цього зв’язку.

7 серпня стало відомо, що компанія Huawei Ukraine перемогла в тендері на модернізацію мережі 2G і будівництво мережі 4G в київському метрополітені.

8 серпня мобільні оператори прийшли до консенсусу, що дозволить покрити 4G всю Україну.

Також нагадаємо, що у США вже запускають першу загальнодоступну мережу 5G.

Економічна правда