Офіційно: Huawei побудує 4G-мережу в метро Києва

Компанія Huawei Ukraine перемогла в тендері на модернізацію мережі 2G і будівництво мережі 4G в київському метрополітені.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Повідомляється, що це наймасштабніший проект з розвитку систем зв'язку в метро для Huawei серед 27 країн регіону Центральна та Східна Європа і Скандинавія.

"Наразі в підземці є тільки 2G-покриття, за винятком "Теремків", де мережа відсутня, і наземні станції зі зв'язком 4G. Тендер розпочався в жовтні 2018 року і завершився в кінці липня 2019 року. Вартість робіт не розголошується", - йдеться в повідомленні.

"У Huawei є досвід впровадження систем мобільного зв'язку в метро, ​​наприклад, в Парижі або Гонконзі. Ми встановили Wi-Fi в підземці Праги. Мережі 2G в київському метрополітені і 4G в Харкові теж побудовані на обладнанні Huawei", - зазначив Олександр Сербін, директор з розвитку бізнесу Huawei Ukraine.

Корпорація Huawei — один із світових лідерів в області інформаційно-комунікаційних технологій, постачальник пристроїв №2 згідно з даними IDC за 2-й квартал 2019 року зі часткою на світовому ринку 17,6%.

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Економічна правда