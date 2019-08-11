Новини вихідних: торгівля з Росією, кібербезпека та "Роттердам+"

Про що всі говорили на вихідних?

Про справу "Роттердам+". Суд дозволив вийти з-під варти під заставу у 2 мільйони гривень одному із підозрюваних у справі "Роттердам+", колишньому члену НКРЕКП Володимиру Євдокімову.

Про кібербезпеку. Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ очолив Микола Кулешов.

Про євробонди ДТЕК. Єврооблігації "ДТЕК Енерго" у четвер на новинах про повідомлення підозр НАБУ представникам компанії та НКРЕКП у ціновій змові у справі "Роттердам+" падали майже на 5%.

Про закупівлю нафтопродуктів. Україна в січні-липні 2019 року імпортувала 4,69 мільйона тонн нафтопродуктів на 2,97 млрд доларів.

Про торгівлю з Росією. Торговий оборот України і Росії з 2004 року впав майже в три рази і становив 6,9 млрд доларів.