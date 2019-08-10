Євробонди ДТЕК Ахметова падали на новинах про розслідування НАБУ

Єврооблігації "ДТЕК Енерго" у четвер на новинах про повідомлення підозр НАБУ представникам компанії та НКРЕКП у ціновій змові у справі "Роттердам+" падали майже на 5%.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Як наголошується, пізніше у четвер облігації компанії частково відновилися, показавши за підсумками дня зниження на 2%.

За даними агентства Bloomberg, станом на 15:15 п'ятниці папери ДТЕК котирувалися за ціною 102,625% номіналу з прибутковістю 10,086%. Протягом п'ятниці різких коливань ціни облігацій не спостерігалося.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України 8 серпня повідомили про підозру шістьом особам, зокрема, чотирьом колишнім і діючим співробітникам регулятора (включаючи екс-голову НКРЕКП Дмитра Вовка) і двом представникам ДТЕК.

ДТЕК наприкінці 2016 року здійснив обмін випущених раніше єврооблігацій на 750 млн доларів із погашенням 4 квітня 2018 року і на 160 млн доларів із погашенням 28 квітня 2018 року на новий випуск із терміном обігу до 31 грудня 2024 року.

Умови випуску нових євробондів припускають, що їхнє погашення здійснюватиметься двома рівними частинами: 50% - в грудні 2023 року, 50% - після завершення терміну обігу.

Ставку купона за новими євробондами встановлено на рівні 10,75% річних. При цьому в 2017-2018 роках виплата купона у грошовій формі здійснюватиметься за ставкою 5,5% річних, у 2019 році – 6,5% річних, у 2020 році – 7,5% річних, у 2021 році – 8,5% річних, в 2022-2023 роках – 9,5% річних, у 2024 році – 10,75% річних.

Решта купона, не виплачена у грошовій формі, капіталізується і додаватиметься до основної суми єврооблігацій на щоквартальній основі.

"ДТЕК Енерго" - операційна компанія, що відповідає за видобуток вугілля, генерацію та дистрибуцію електроенергії в структурі холдингу ДТЕК.

ДТЕК створено в 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова.

Холдингу делеговано функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок із видобутку та збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.