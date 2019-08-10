Підозрюваному у "Роттердамі+" обрали заставу у 25 разів меншу, ніж хотіли прокурори
Суд дозволив вийти з-під варти під заставу у 2 мільйони гривень одному із підозрюваних у справі "Роттердам+", колишньому члену НКРЕКП Володимиру Євдокімову.
Про це повідомляє "Центр протидії корупції".
Запобіжний захід Євдокімову обирав Солом’янський райсуд Києва.
Підозрюваного взяли під варту з альтернативою застави у 2 мільйони гривень, хоча його підозрюють у збитках на 18,87 мільярдів.
Прокурори просили призначити Євдокімову заставу у 50 млн гривень.
Нагадаємо:
8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру 6 особам, зокрема колишньому голові та члену НКРЕКП Дмитру Вовку, у справі "Ротердам+".
Правоохоронці вважають, що дії зловмисників завдали країні і громадянам понад 18 мільярдів 868 мільйонів гривень збитків.
Досудове слідство у провадженні триває і НАБУ встановлює причетних до скоєння злочину.
Детективи НАБУ та прокурори САП заявили, що не знайшли документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло по морю з Роттердама в заявлених обсягах.
Українська правда
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