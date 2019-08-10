Україна цього року закупила нафтопродуктів на 3 мільярди доларів

Україна в січні-липні 2019 року імпортувала 4,69 мільйона тонн нафтопродуктів на 2,97 млрд доларів.



Про це повідомляє УНІАН з посиланням на дані Державної фіскальної служби.

Згідно з даними відомства, імпорт нафтопродуктів з Росії в грошовому вираженні становить 1,24 мільярда доларів (41,8% від витрат на імпорт нафтопродуктів), з Білорусі – 1,07 мільярда доларів (36%), з Литви – 315 мільйонів доларів (10,6%).

З інших країн за звітний період було імпортовано нафтопродуктів на 345 мільйонів доларів.

У 2018 році валютні витрати України на імпорт нафтопродуктів зросли на 31% - до 5,5 мільярда доларів.

Нагадаємо:

17 липня Кабмін у відповідь на розширення російських економічних санкцій прийняв постанову, якою ввів спеціальне мито на імпорт російського дизпалива (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу.

Відтак, спецмито на дизельне пальне, яке поставляється трубопровідним транспортом, становить 3,75% із 1 серпня 2019 року та 4% із 1 жовтня 2019 року.

Читайте також: Податок на "трубу". По кому вдарять мита на дизель і автогаз з Росії.