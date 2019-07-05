Новини 5 липня: ризики для банківської системи, призначення Нефьодова, нова бетонна дорога

Про золотовалютні резерви. Міжнародні резерви України, за попередніми даними, у червні 2019 року зросли на 1,2 мільярда доларів або на 6,4% - до 20,63 мільярда доларів.

Про призначення Нефьодова. Кабінет міністрів звільнив Максима Нефьодова з посади заступника міністра економічного розвитку і торгівлі та призначив главою Державної митної служби.

Про ризики для банківської системи. Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service змінило прогноз банківської системи України на "стабільний" з "позитивного", вказавши на ризики, пов'язані зі зростанням споживчого кредитування.

Про нову бетонну дорогу. У Кобеляцькому районі Полтавської області для автомобілів відкрито рух на 12 кілометрах нової бетонної дороги.

Про вартість бензину. На одну зарплату мешканці України можуть собі дозволити купити приблизно 258 літрів бензину, а країн Перської затоки - до 6500 літрів пального.

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