На Полтавщині відкрили рух на 12 кілометрах нової бетонної дороги

Служба автомобільних доріг у Полтавській областi

У Кобеляцькому районі Полтавської області для автомобілів відкрито рух на 12 кілометрах нової бетонної дороги.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області.

"Ми запустили рух по 12 км новозбудованої бетонки Н-31 Дніпро-Решетилівка в Кобеляцькому районі! Транспорт рухається по правій стороні", - зазначається у повідомленні.

Водночас у прес-службі повідомили, що на лівій стороні дороги буде розпочато ремонтні роботи.

Також у Службі закликали водіїв звертати увагу на дорожні знаки на ділянках проведення ремонту.

Нагадаємо:

У квітні 2019 року в на Полтавщині відкрили рух новою ділянкою цементобетонної дороги.

У травні повідомлялось, що дорога Київ-Одеса частково стане бетонною.

Учервні стало відомо, що турецька компанія збудує 37 кілометрів цементобетонної дороги у Полтавській області.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян, говорячи про те, де в Україні збудують бетонні дороги, назвав Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області.

Економічна правда