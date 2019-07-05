На Полтавщині відкрили рух на 12 кілометрах нової бетонної дороги
У Кобеляцькому районі Полтавської області для автомобілів відкрито рух на 12 кілометрах нової бетонної дороги.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області.
"Ми запустили рух по 12 км новозбудованої бетонки Н-31 Дніпро-Решетилівка в Кобеляцькому районі! Транспорт рухається по правій стороні", - зазначається у повідомленні.
Водночас у прес-службі повідомили, що на лівій стороні дороги буде розпочато ремонтні роботи.
Також у Службі закликали водіїв звертати увагу на дорожні знаки на ділянках проведення ремонту.
Нагадаємо:
У квітні 2019 року в на Полтавщині відкрили рух новою ділянкою цементобетонної дороги.
У травні повідомлялось, що дорога Київ-Одеса частково стане бетонною.
Учервні стало відомо, що турецька компанія збудує 37 кілометрів цементобетонної дороги у Полтавській області.
Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян, говорячи про те, де в Україні збудують бетонні дороги, назвав Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua