Міжнародні резерви України збільшилися на 6,4%

Міжнародні резерви України, за попередніми даними, у червні 2019 року зросли на 1,2 мільярда доларів або на 6,4% - до 20,63 мільярда доларів.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

У НБУ пояснили, що головною причиною зростання міжнародних резервів у червні 2019 року стало те, що уряд розмістив євробонди на 1 мільярд євро.

Крім цього, Мінфін продав облігації на внутрішньому ринку України, залучивши ще 1,61 мільярда доларів. Із залучених коштів, близько 952 мільйоныв доларів витратили на погашення держборгів.

Також на зростання обсягу міжнародних резервів вплинула сприятлива для українського експорту ситуація на світових ринках і порівняно низькі обсяги імпорту товарів до України.

"Ці фактори зумовили перевищення пропозиції валюти над попитом і дали Національному банку змогу поповнити міжнародні резерви за рахунок інтервенцій на міжбанківському валютному ринку на загальну суму 322,3 млн доларів", - підкреслили в НБУ.

Зазначається, що Нацбанк також провів переоцінку валютних цінностей, які входять до резервів, що збільшило їхній обсяг на 254,6 мільйона доларів.

Нагадаємо:

Станом на 1 червня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 19 401,6 мільйона доларів, зменшившись у травні на 5,5% через значні обсяги погашень за державним боргом.

Міжнародні резерви України станом на 1 квітня 2019 року становили 20,63 мільярдів доларів, збільшившись за місяць на 2,1%.

Економічна правда