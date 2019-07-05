Moody's погіршило прогноз для банківської системи України

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service змінило прогноз банківської системи України на "стабільний" з "позитивного", вказавши на ризики, пов'язані зі зростанням споживчого кредитування.

Про це повідомляє Reuters.

"Швидко зростаючі споживчі кредити створять ризики для якості активів в довгостроковій перспективі", - сказав аналітик Лев Дорф.

За оцінками Moody's, питома вага проблемних кредитів в банківській системі України знизиться до 54% ​​у кінці 2020 року з 69% на кінець 2018 року завдяки активізації кредитування та списанню старих кредитних боргів.

Незважаючи на те, що Moody's не чекає дефолтів за споживчими кредитахми в найближчі рік-півтора на тлі збільшення доходів домогосподарств, агентство попереджає, що подальше швидке зростання цього виду кредитування може негативно вплинути на якість банківських активів при низьких темпах економічного зростання.

У повідомленні Moody's йдеться, що стабільність української економіки і фінансової системи буде залежати від здатності Києва продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

МВФ в грудні минулого року схвалив 14-місячну програму stand-by на суму 3,9 млрд доларів, щоб допомогти українській владі впоратися з борговими платежами і утримати фінансову стабільність в умовах політичної невизначеності через президентські та парламентські вибори в 2019 році.

Володимир Зеленський, обраний президентом в кінці квітня, розпустив парламент і призначив на 21 липня дострокові парламентські вибори, які раніше планувалися на кінець жовтня.

Після зміни президента, Київ і МВФ почали дискусії про необхідність підготовки нової програми, переговори щодо якої можуть початися після обрання нового парламенту і призначення нового уряду.

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Нагадуємо:

Національний банк у 2019 році приділятиме багато уваги ризикам, пов'язаним із швидким зростанням споживчого кредитування.

У кредитному реєстрі Національного банку зібрана інформація про понад 80 тисяч позичальників - фізичних (53,2 тисячі) і юридичних (27,2 тисячі) осіб.

Портфель гривневих кредитів населенню за 2018 рік виріс на 31,4% - до 135,4 мільярда гривень.

Чистий прибуток платоспроможних банків України в 2018 році становив 21,7 мільярда гривень.