Повний бак: скільки бензину можуть купити жителі різних країн на зарплату

Вартість бензину в різних країнах сильно відрізняється: на одну зарплату жителі України можуть собі дозволити купити приблизно 258 літрів, а країн Перської затоки - до 6500 літрів палива.

Про це свідчать результати дослідження, яке провів аналітичний відділ Picodi.com.

Під час дослідження проаналізували ситуацію в 115 країнах світу, порівнявши середній дохід їх жителів і можливість на ці гроші заправити повний бак.

"Дослідження показало, що в одних регіонах, незважаючи на відсутність нафтовидобутку, бензин для населення виявився більш ніж доступним, в інших же, судячи з розміру зарплат і ціною за літр палива, автомобіль все ще залишається розкішшю, а не засобом пересування", - зазначається у повідомленні.

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Найкраща ситуація склалася в: країнах Перської затоки, США, Австралії, Канаді, Швейцарії, Люксембурзі, Естонії, Литві, Польщі і Чехії, а також у Венесуелі.

Так, Венесуела опинилася на першому місці, оскільки середня ціна за літр тут становить 0.000000002 долара, а на середню зарплату в 29 доларів у місяць можна купити більш як 14 млрд літрів палива.

Однак таке лідерство навряд чи можна назвати позитивним, враховуючи економічну ситуацію в країні, зазуважили аналітики.

Реальне ж лідерство у цьому рейтингу утримують країни Перської затоки.

Так, у Катарі, Кувейті і ОАЕ ціни на бензин відрізняються на один цент, а на середню зарплату можна купити від 4900 до 6500 літрів палива.

У сусідній Саудівській Аравії цей показник дещо гірший - всього 3300 літрів.

Присутність у топі таких країн, як США, Австралії, Канади легко пояснити не тільки рівнем зарплат, але і об'ємом їх видобутку нафти, підкреслили аналітики.

А ось Швейцарія і Люксембург (3300 і 2800 літрів) виділяються одним тільки рівнем доходу населення. Хоча і бензин тут дешевше, у порівнянні з Норвегією, Ісландією або Нідерландами.

З країн Східної Європи в лідери вибиваються Естоніяі Литва.

Бензин в країнах Балтії за нашими мірками дорогий, але на євро-зарплати можна купити понад 840 літрів палива.

У Польщі та Чехії - понад 700 літрів.

Серед країн, де ситуація виглядає гірше, виявилися: Куба, Мадагаскар, Таджикистан, Вірменія, Азербайджан, Грузія, а також Україна.

Так, на Кубі та Мадагаскарі, за даними Picodi.com, не вдасться купити і 50 літрів на середню зарплату.

У Таджикистані, незважаючи на відносну дешевизну одного літра АІ-95 (0,81 дол), рівень середньої зарплати настільки невисокий, що на ці гроші можна дозволити собі купити лише близько 130 літрів.

В Україні при ціні за літр 1,09 дол середньостатистичному населенню доступні 258 літрів. Подібна ситуація спостерігається в сусідній Молдові.

У країнах Південного Кавказу та в Прикаспійському регіоні цифри значно краще. Наприклад, у Вірменії та Азербайджані в доларовому еквіваленті ціни на АІ-95 однакові (88 центів), що дає можливість придбати 335 і 354 літрів бензину відповідно.

Кращий результат тут показує Грузія. Середньої місячної зарплати тут вистачить на 434 літри.

Дослідження засноване на середній вартості 1 л. бензину А-95 за останні півроку (січень - червень 2019), а також на офіційній статистиці про розмір середньої заробітної плати в кожній з проаналізованих країн.

Опубліковані розрахунки носять ілюстративний характер: передбачається, що вся середня зарплата буде витрачатися тільки на бензин.

Загальносвітові дані представлені в кольорі на інтерактивній інфографіці:

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Нагадаємо, що ціни на бензин у світі виросли на 2,9% в середньому за перші три місяці 2019 року.