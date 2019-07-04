Новини 4 липня: швидкість інтернету, ціни на бензин, пожежа на заводі віскі

Про швидкість інтернету. У рейтингу країн за швидкістю інтернету Україна втратила 23 позиції, опустившись із 58 місця, яке займала в минулому році, на 81-е.

Про опалювальний сезон. Через несплату заборгованостей за газопостачання перед "Нафтогазом" у двох містах Львівської області - Новий Розділ та Новояворівськ - можуть бути проблеми з опаленням у наступному опалювальному сезоні.

Про пожежу на заводі віскі. В американському штаті Кентуккі виникла пожежа на складі виробника віскі Jim Beam, у результаті якої згоріли близько 9 мільйонів літрів напою.

Про ціни на бензин. Роздрібні ціни у найбільших мережах АЗС на бензин і дизельне пальне 4 липня знизились на 50-70 копійок за літр.

Про повну зупинку транзиту газу. НАК "Нафтогаз України" попереджає про можливість повного припинення транзиту газу через Україну "не тільки у першому кварталі 2020 року, а взагалі після закінчення 2019 року".

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Через півроку роботи сервісу журналістка ЕП вирішила перевірити, як це - бути кур'єром і чи дійсно вони заробляють 17 тисяч плюс бонуси. (рос)

Віталій Хомутиннік: Хто всім допомагає, той марнує час

Віталій Хомутиннік не тільки політик, але й успішний бізнесмен, який за час перебуванні в Раді сколотив свою "імперію". З чого вона складається, скільки вона коштує, і як Хомутиннік пояснює походження капіталу.(рос)