Новини 4 липня: швидкість інтернету, ціни на бензин, пожежа на заводі віскі
Про швидкість інтернету. У рейтингу країн за швидкістю інтернету Україна втратила 23 позиції, опустившись із 58 місця, яке займала в минулому році, на 81-е.
Про опалювальний сезон. Через несплату заборгованостей за газопостачання перед "Нафтогазом" у двох містах Львівської області - Новий Розділ та Новояворівськ - можуть бути проблеми з опаленням у наступному опалювальному сезоні.
Про пожежу на заводі віскі. В американському штаті Кентуккі виникла пожежа на складі виробника віскі Jim Beam, у результаті якої згоріли близько 9 мільйонів літрів напою.
Про ціни на бензин. Роздрібні ціни у найбільших мережах АЗС на бензин і дизельне пальне 4 липня знизились на 50-70 копійок за літр.
Про повну зупинку транзиту газу. НАК "Нафтогаз України" попереджає про можливість повного припинення транзиту газу через Україну "не тільки у першому кварталі 2020 року, а взагалі після закінчення 2019 року".
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