Найбільші мережі АЗС продовжують знижувати ціни на бензин

Роздрібні ціни у найбільших мережах АЗС на бензин і дизельне паливо 4 липня знизились на 50-70 коп./л.

Про це повідомляє видання enkorr з посиланням на на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

SOCAR знизив ціни дизпального і всіх видів бензинів на 50 коп. / л: дизпаливо - до 30,49 грн / л, А-92 - до 30,49 грн / л, А-95 - до 31,49 грн / л, А -95+ - до 32,49 грн / л.

У мережі Glusco усі види палива подешевшиали на 50 коп. / л.

Такі мережі, як Shell, UPG і "Паралель" опустили ціни на всі види палива в межах 50-73 коп. / л.

"Середня по країні ціна дизпалива знизилася до 29,31 грн / л, бензину марки А-92 - до 28,86 грн / л, а А-95 - до 29,86 грн / л", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Мережі автозаправних комплексів WOG і ОККО 3 липня знизили вартість пального на 50 копійок за літр.

Середня по країні ціна ДП знизилася до 29,38 грн/л, бензину марки А-92 - до 28,91 грн/л, а А-95 - до 29,92 грн/л.

2 липня ОККО зменшила ціну дизельного пального відразу на 1 грн/л, а бензинів — на 50 коп/л.

Також 2 липня всі види бензинів в мережі WOG подешевшали на 1 грн/л, а ДП - на 50 коп/л.

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Економічна правда