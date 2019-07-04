Найбільші мережі АЗС продовжують знижувати ціни на бензин
Роздрібні ціни у найбільших мережах АЗС на бензин і дизельне паливо 4 липня знизились на 50-70 коп./л.
Про це повідомляє видання enkorr з посиланням на на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".
SOCAR знизив ціни дизпального і всіх видів бензинів на 50 коп. / л: дизпаливо - до 30,49 грн / л, А-92 - до 30,49 грн / л, А-95 - до 31,49 грн / л, А -95+ - до 32,49 грн / л.
У мережі Glusco усі види палива подешевшиали на 50 коп. / л.
Такі мережі, як Shell, UPG і "Паралель" опустили ціни на всі види палива в межах 50-73 коп. / л.
"Середня по країні ціна дизпалива знизилася до 29,31 грн / л, бензину марки А-92 - до 28,86 грн / л, а А-95 - до 29,86 грн / л", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Мережі автозаправних комплексів WOG і ОККО 3 липня знизили вартість пального на 50 копійок за літр.
Середня по країні ціна ДП знизилася до 29,38 грн/л, бензину марки А-92 - до 28,91 грн/л, а А-95 - до 29,92 грн/л.
2 липня ОККО зменшила ціну дизельного пального відразу на 1 грн/л, а бензинів — на 50 коп/л.
Також 2 липня всі види бензинів в мережі WOG подешевшали на 1 грн/л, а ДП - на 50 коп/л.
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Економічна правда
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