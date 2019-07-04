Опалювальний сезон у двох містах Львівщини під загрозою через борги за газ

Через несплату компанією ПП "Гарант Енерго М" заборгованостей за газопостачання перед "Нафтогазом" у двох містах Львівської області - Новий Розділ та Новояворівськ - можуть бути проблеми з опаленням у наступному опалювальному сезоні.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Зазначається, що загальна заборгованість компанії перед Нафтогазом наразі складає 313 мільйонів гривень. При цьому, компанія постійно порушує умови розрахунків за спожитий газ.

"Гарант Енерго М" експлуатує майнові комплекси ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія-Новояворівськ" на основі угод з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Відтак, Нафтогаз звернувся до Уряду, АРМА, Міненерговугілля, Мінрегіону та Львівської облдержадміністрації з пропозицією вжити спільні невідкладні заходи для забезпечення розрахунків "Гарант Енерго М" для забезпечення своїх зобов’язань за укладеними з Нафтогазом договорами", - йдеться у заяві "Нафтогазу".

Там підкреслюють, що поки що реакції органів влади на звернення "Нафтогазу" не було,.

Нагадаємо:

З 12 листопада 2018 року у місті Сміла запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста.

Постачання тепла у Смілі затримують два роки підряд. Проблеми виникли після розірвання договору 2 роки тому з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років. Все майно передали комунальному підприємству.

Місцеві жителі перекривали рух транспортних засобів з вимогою дати тепло до помешкань.

Мер Сміли Олексій Цибко заявив, що його не пустили на засідання Кабміну.

15 листопада президент Петро Порошенко доручив включити опалення у Смілі на Черкащині протягом кількох годин під його відповідальність.

16 листопада міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко заявив, що у Смілі почали подавати теплоносій.

Екоомічна правда