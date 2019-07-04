"Нафтогаз" пророкує повне припинення транзиту газу через Україну з 2020 року

НАК "Нафтогаз України" попереджає про можливість повного припинення транзиту газу через Україну "не тільки у першому кварталі 2020 року, а взагалі після закінчення 2019 року".

Про це написав виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у Facebook.

Він додав, що "Нафтогаз" при цьому не змінював своєї позиції щодо тристоронніх переговорів на політичному рівні стосовно транзиту газу через Україну.

"Вважаємо, що ця проблема не може бути вирішена виключно на рівні відносин між Газпромом і Нафтогазом, оскільки давно стало очевидним, що позиція Газпрому щодо припинення транзиту через Україну обумовлена саме політичними чинниками, а не економічними", - написав Вітренко.

І підкреслив, що Росія має на меті позбавити Україну доходів від транзиту газу.

"Ми маємо розуміти, що політичне керівництво РФ у якості покарання за європейський вибір і незалежність України має на меті позбавити Україну доходів від транзиту газу і робить для цього все можливе", - зазначив Вітренко.

Вітренко також додав, що "Нафтогаз" використовуватиме "всі можливості для збереження транзиту, але без втрати реальної незалежності України".

Окрім того, НАК має намір зберегти можливість отримати справедливу компенсацію за втрату транзиту через Стокгольмський арбітраж, зазначив представник компанії. І додав, що наразі компанія над цим працює.

"Тому нам і потрібна допомога наших міжнародних партнерів, зокрема залучення Європейської комісії до переговорів щодо транзиту", - підкреслив він.

З іншого боку, зазначив Вітренко, Україні потрібно готуватися до повного припинення транзиту.

За його словами, ця підготовка наразі опинилася під загрозою, зокрема через приголомшуюче падіння власного видобутку газу.

"Якщо порівняти середньодобовий видобуток, який було досягнуто у грудні 2018 року, з даними за червень 2019 року, падіння добового видобутку газу в Укргазвидобуванні з початку року вже складає 9.2%. Перші дні липня показуть ще більш загрозливі тенденції", - зазначив виконавчий директор "Нафтогазу".

Як повідомлялося, тристоронні переговори у форматі Україна-РФ-Європейська комісія про транзит російського газу територією України з 2020 року будуть відновлені уже у вересні цього року.

Нагадаємо:

18 червня у "Газпромі" заявили, що новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України на європейських умовах, як того хоче українська сторона, наразі укласти неможливо.

У відповідь "Нафтогаз" пропонує "Газпрому" контракт на "своп" газу замість транзитуяк запасний варіант на випадок, якщо "Газпром" не захоче брати на себе ризики, пов`язані з українським регулятором та оператором газотранспортної системи.

Українська сторона на майбутніх переговорах у вересні запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

Економічна правда