Швидкість інтернету в Україні сильно впала - дослідження

У рейтингу країн за швидкістю інтернету Україна втратила 23 позиції, опустившись із 58 місця, яке займала в минулому році, на 81-ше.

Про це з посиланням на дослідження компанії Cable.co.uk повідомляє ЛІГА.net.

Зазначається, що дві організації відстежували показники швидкості широкосмугового інтернету в 207 країнах і територіях протягом декількох 12-місячних періодів. Це дозволило їм визначити загальну середню швидкість для всього світу.

Так, за даними аналітичної фірми, середня швидкість завантаження даних в Україні становить 7.72 Мбіт/сек. А час, що витрачається на завантаження 5 ГБ, становить 1:28:28.

Країною з найвищими швидкостями в широкосмугових мережах названий Тайвань, який піднявся на цю позицію з 14 місця, присвоєного йому в минулому році. Для оцінки швидкості в Cable.co.uk використовували час, необхідний для завантаження з мережі фільму вагою в 5 Гб - на Тайвані для скачування такого файлу потрібно витратити не більше восьми хвилин.

Сінгапур, який утримував стабільне перше місце протягом двох років, навіть поступившись трохи новому лідеру, як і раніше демонструє непогані показники швидкості на рівні більше 70 Мбіт/сек. Порівняно невелика територія країни є величезною перевагою в цьому плані, дозволяючи забезпечити хороше покриття.

За Сінгапуром в рейтингу розташувався острів Джерсі, що став першою територією в світі, де кожному користувачеві була забезпечена можливість доступу до "чистої оптиці" (FTTP). Це, в свою чергу, дозволило злетіти острову з десятого відразу на третє місце в рейтингу.

Швеція, Данія, Люксембург, Нідерланди і Швейцарія лідирують за швидкістю широкосмугового інтернету в Європі - середня швидкість завантаження даних у цих країнах варіюється від 55.18 Мбіт/сек. у Швеції до 38.85 Мбіт/сек. у Швейцарії.

Китай, незважаючи на добре розрекламоване зростання швидкості інтернету, займає лише 152 місце - із середнім показником швидкості 2.69 Мбіт/сек.

Індія розмістилася на 75 місці, тут швидкість 8.66 Мбіт/сек.

Єдиним сусідом України, що показав зростання в рейтингу країн за швидкістю інтернету, стала Білорусь, яка піднялася з 66 місця на 57. Тут зафіксована середня швидкість на рівні о 13.19 Мбіт/сек.

В основі дослідження лежать дані, зібрані M-Lab - відкритим проектом, в якому беруть участь організації громадянського сектора, освітні організації і приватні компанії.

Нагадаємо, що не дивлячись на низьку швидкість інтернету, Україна стала одним із лідерів за дешевизною мобільного інтернету.