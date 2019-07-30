Новини 30 липня: тарифи "Укренерго", ринок землі, продаж ОВДП

Про ринок землі. В Офісі президента планують скасувати мораторій на продаж сільськогосподарської землі та запустити ринок сільгоспземель в Україні до кінця 2019 року.

Про розширення спецмит на скраплений газ із РФ. Кабінет міністрів розширив спецмита на імпорт скрапленого газу з Росії, включивши до переліку всі товарні коди.

Про реальну зарплату. Реальна заробітна плата в Україні в червні 2019 року зросла на 8,1% в порівнянні з червнем 2018 року.

Про відсторонення Ноняка. Кабінет міністрів відсторонив Михайла Ноняка з посади голови Державної служби з безпеки на транспорті.

Про ОВДП. Міністерство фінансів за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 17,2 мільярда гривень.

Про тарифи "Укренерго". Окружний адмінсуд Києва відмовив Нікопольському заводу феросплавів у задоволенні клопотання про призупинення дії постанови НКРЕКП від 12 липня, якою затверджено новий тариф на послуги з передачі електроенергії Укренерго з 1 серпня.

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Too big to fail по-українськи: як вкладники Дельта банку втратили мільярди гривень

Що насправді сталося з другим за розміром банком в країні, як з нього виводили кошти, і чому його клієнти зводили рахунок з життям.(рос)

Старт ринку з продажу державної землі. Чому це погана ідея?

Обмежити обіг землі лише державними землями на першому етапі створення ринку — погана ідея. Це дискредитує реформу і не дозволить виконати поставлені перед нею завдання.