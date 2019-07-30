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В Україні за рік зросла реальна зарплата — Держстат

Вівторок, 30 липня 2019, 09:20
 

Реальна заробітна плата в Україні в червні 2019 року зросла на 8,1% в порівнянні з червнем 2018 року.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників в червні 2019 року в порівнянні з травнем 2019 року збільшилася на 5,3%, в річному вимірі (до червня 2018 року) - на 18%, становивши 10,78 тис грн.

Найбільше зростання середньої зарплати штатних працівників в червні 2019 року в порівнянні з червнем 2018 року спостерігалося в Донецькій (на 27,7%), Сумській (на 20,2%), Дніпропетровській (20%) областях.

Найвищий рівень зарплат в травні зафіксовано в Києві — 15,7 тис грн, найнижчий — в Кіровоградській області — 8,6 тис грн.

При цьому середня заробітна плата працівника в Донецькій області становила 12,5 тис грн, в Луганській області — 9 тис грн.

У червні 2019 року в порівнянні з аналогічним місяцем 2018 року заробітна плата найбільше зросла в сфері мистецтва, спорту і відпочинку — на 32,2%, інформації та телекомунікацій — на 25,5%, у сфері операцій з нерухомим майном — на 24,2%.

Економічна правда

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зарплата зарплати Держстат

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