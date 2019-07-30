В Офісі Зеленського розповіли, коли планують скасувати мораторій на продаж землі

В Офісі президента планують скасувати мораторій на продаж сільськогосподарської землі та запустити ринок сільгоспземель в Україні до кінця 2019 року.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук в інтерв'ю Bloomberg.

"У нашій команді є розуміння, що якщо цього не зробити цього року, то буде досить складно", - сказав він.

За словами Гончарука, наразі Офіс президента проводить переговори зі Світовим банком щодо моделі відкриття ринку сільгоспземель в Україні. Відповідно до найбільш радикальної моделі, скасування мораторію призведе до прискорення економічного зростання України на 3% щороку, а відповідно до найменш радикальної - на 0,5%.

"Ми шукаємо найменш болючу та найбільш ефективну модель", - додав він.

Нагадаємо:

За підрахунками ЄБРР, чинна ситуація з відсутністю ринку землі та знижує український ВВП приблизно на 1%.