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Кабмін вдруге відсторонив чиновника, якого критикував Омелян

Вівторок, 30 липня 2019, 12:45
 
Михайло Ноняк

Кабінет міністрів відсторонив Михайла Ноняка з посади Державної служби з безпеки на транспорті.

Відповідне розпорядження оприлюднене в газеті "Урядовий кур'єр", передає "Інтерфакс-Україна".

Раніше Ноняк написав, що йому стало відомо про звільнення з посади з вуст ряду чиновників, він планує сприяти проведенню службової перевірки.

Нагадуємо:

22 березня 2018 року міністр інфраструктури Володимир Омелян звернувся до уряду з пропозицією звільнити голову Державної служби з безпеки на транспорті Михайла Ноняка. 

11 квітня Кабмін усунув Ноняка від посади на час розслідування.

Невдоволення міністра викликала непрозора робота служби. 

У свою чергу, Ноняк заявляв про відсутність підтримки з боку Міністерства інфраструктури в питанні зміни нормативно-правової бази для зниження корупційних ризиків, а також у питанні переведення послуг, які надає Укртрансбезпека, в електронний формат.

У вересні Кабінет міністрів відновив Ноняка на посаді.

Ноняк був призначений головою "Укртрансбезпеки" рішенням уряду від 20 квітня 2016 року.

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уряд транспорт

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