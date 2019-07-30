Кабмін вдруге відсторонив чиновника, якого критикував Омелян
Кабінет міністрів відсторонив Михайла Ноняка з посади Державної служби з безпеки на транспорті.
Відповідне розпорядження оприлюднене в газеті "Урядовий кур'єр", передає "Інтерфакс-Україна".
Раніше Ноняк написав, що йому стало відомо про звільнення з посади з вуст ряду чиновників, він планує сприяти проведенню службової перевірки.
Нагадуємо:
22 березня 2018 року міністр інфраструктури Володимир Омелян звернувся до уряду з пропозицією звільнити голову Державної служби з безпеки на транспорті Михайла Ноняка.
11 квітня Кабмін усунув Ноняка від посади на час розслідування.
Невдоволення міністра викликала непрозора робота служби.
У свою чергу, Ноняк заявляв про відсутність підтримки з боку Міністерства інфраструктури в питанні зміни нормативно-правової бази для зниження корупційних ризиків, а також у питанні переведення послуг, які надає Укртрансбезпека, в електронний формат.
У вересні Кабінет міністрів відновив Ноняка на посаді.
Ноняк був призначений головою "Укртрансбезпеки" рішенням уряду від 20 квітня 2016 року.
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