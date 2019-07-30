Мінфін продав ОВДП на 17 мільярдів

Міністерство фінансів за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 17,2 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Як зазначили у міністерстві, ставки дохідності склали:

за 3-місячними ОВДП — 16,4% (зниження на 23 базисних пункти);

за 6-місячними ОВДП — 16,52% (зниження на 21 бп);

за 1-річними ОВДП — 16,59% (зниження на 40 бп);

за 2-річними ОВДП — 16,75% (зниження на 100 бп);

за 6-річними ОВДП — 15,5% (зниження на 35 бп)

"З урахуванням сьогоднішнього розміщення річний план державних запозичень виконано на 76,5%", - додали в Мінфіні.

Підкреслюється, що це найбільше розміщення гривневих ОВДП в цьому році.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів 11 червня на плановому аукціоні з розміщення ОВДП залучило до держбюджету 6,5 млрд грн.

Економічна правда