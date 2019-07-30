Мінфін продав ОВДП на 17 мільярдів
Вівторок, 30 липня 2019, 17:34
Міністерство фінансів за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 17,2 мільярда гривень.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.
Як зазначили у міністерстві, ставки дохідності склали:
- за 3-місячними ОВДП — 16,4% (зниження на 23 базисних пункти);
- за 6-місячними ОВДП — 16,52% (зниження на 21 бп);
- за 1-річними ОВДП — 16,59% (зниження на 40 бп);
- за 2-річними ОВДП — 16,75% (зниження на 100 бп);
- за 6-річними ОВДП — 15,5% (зниження на 35 бп)
"З урахуванням сьогоднішнього розміщення річний план державних запозичень виконано на 76,5%", - додали в Мінфіні.
Підкреслюється, що це найбільше розміщення гривневих ОВДП в цьому році.
Нагадаємо:
Міністерство фінансів 11 червня на плановому аукціоні з розміщення ОВДП залучило до держбюджету 6,5 млрд грн.
Економічна правда
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